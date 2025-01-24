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Melisa Sözen ile Melis İşiten'den Ayşe Barım tepkisi

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Melisa Sözen ve Melis İşiten, hakkında başlatılan soruşturma sonrası gözaltına alınan Ayşe Barım için sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

Ünlü oyuncuların menajeri Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarına iştirak ettiğine dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar sebebiyle hakkında açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Barım'ın gözaltına alınmasına Farah Zeynep Abdullah'ın ardından Melisa Sözen ve Melis İşiten de tepki gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarındaki paylaşım ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilerek soruşturma başlatılmıştı. Ayşe Barım, bu sabah 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçundan gözaltına alındı.

MELİSA SÖZEN'DEN SERT TEPKİ

Ünlü oyuncu Melisa Sözen Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yitirdiğimiz canları, alınmayan önlemleri, birbirinin üstüne atılan sorumlulukları bu bitmez tükenmez deliliği hak etmiyoruz biz. Birilerinin sorumluluğu üstlenmesini, adaletin tecelli etmesini beklerken yine bir akıl tutulması... Ayşe Barım'ı böyle bir şeyle suçlamak... Daha neler artık, gerçekten daha neler..."

Melisa Sözen ile Melis İşiten, Ayşe Barım soruşturmasına tepki

MELİS İŞİTEN: NE ALAKASI VAR?

Oyuncu Melis İşiten ise "Ne? Ne alakası var? Efendim? Gezi mi?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Melisa Sözen ile Melis İşiten, Ayşe Barım soruşturmasına tepki

Kaynak: Haberler.com / Rumeysa Aydın - 3.Sayfa
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