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Mehmet Ali Erbil hakkında 3 yıl hapis talebi! Aylık geliri dudak uçuklattı

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Yasa dışı bahse teşvik ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıkan Mehmet Ali Erbil'in davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, Erbil'in 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mahkeme Erbil'in 'imza atma' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına hükmederken ünlü şovmen aylık gelirinin 300-400 bin lira olduğunu açıkladı.

Yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları buna teşvik ettiği iddia edilen Mehmet Ali Erbil'in yargılanmasına başlandı. İstanbul 20.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Mehmet Ali Erbil ve avukatları hazır bulundu.

BASİRETİMİZ BAĞLANDI

Duruşmada kimlik tespiti yapan Erbil tiyatro sanatçısı olduğunu belirterek aylık gelirinin 300-400 bin lira olduğunu söyledi. Daha sonra savunma yapan Erbil, "Bir otel açılışı dolayısıyla Malta'ya davet edildik. Serdar Ortaç ile birlikte gittik ama bizi başka bir olayın içerisine sokmaya çalıştılar. Bir sitenin canlı yayınına sokmaya çalıştılar. Tişört vermek istediler reklam olur diye giymedik. Ben videoda altını çize çize 'yasa dışı bahis hayatta oynamıyorum siz de oynamayın' dedim. Reklam için gitsem böyle bir şey söylemezdim. Reklam amaçlı değil açılış için gidildi oraya. Bunun kariyer ya da yaşla alakası yok koskoca profesörler bile aldatılıyor. Bizim de basiretimiz bağlandı, böyle yüz kızartıcı bir suçtan dolayı burada bulunmaktan hicap duyuyorum" dedi.

Mehmet Ali Erbil hakkında 3 yıl hapis talebi! Aylık geliri dudak uçuklattı

"PİŞMAN OLDUK AMA ÇOK GEÇTİ"

Daha sonra duruşmada Serdar Ortaç tanık sıfatıyla dinlendi. Ortaç ifadesinde, "Malta'ya gider gitmez yemek yiyeceğiz diye masa kurdular. Sonra masa başında röportaj yapmaya başladılar, her şey güzelken birden kumara döndü iş. Sonradan tişört giydiklerini gördük. Bize de para verip tişört giy dediler biz hemen kaçtık. Pişman olduk ama çok geçti. Hemen sabah uçağını bulup döndük" şeklinde konuştu.

Mehmet Ali Erbil hakkında 3 yıl hapis talebi! Aylık geliri dudak uçuklattı

MÜTALA AÇIKLANDI

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Erbil'in 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

ADLİ KONTROL KALDIRILDI

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Erbil'in 'imza atma' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılma talebinin ise hükümle birlikte değerlendirilmesine karar verdi. Mahkeme, sanık avukatlarına açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmeleri için süre verilmesine de hükmederek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasadışı bahis reklamı yaptıkları ve insanları buna teşvik ettikleri iddiasıyla aralarında Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu bazı sosyal medya fenomenleri ile ünlü isimler hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Mehmet Ali Erbil hakkında 11 Kasım 2024 tarihinde çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararı verilmiş, 27 Kasım 2024 tarihinde ise bu tedbirin kaldırılmasına hükmedilmişti.

Konuya ilişkin hazırlanan iddianamede Erbil'in 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Mehmet Ali Erbil hakkında 3 yıl hapis talebi! Aylık geliri dudak uçuklattı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (13)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Çeksin cezalarını, onlarda sade vatandaş gibi aynı kanunlara taabi.

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Haber YorumlarıGüven önemlş:

mal varlığına kayyum

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Haber Yorumlarıugureroglu6060:

aylık geliri 400 bin mi kendisi komedyen verdiği rakam komedi yersen ??????

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Haber YorumlarıBen Kemal:

300 nedir la?? ben bile bu rakamları kazanıyorum

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Haber Yorumlarıesra kervancioglu:

haberin manşeti aylık geliri dudak uçuklattı şeklinde haberin içine giriyorsun 300-400 bin lira yahu bu haberi yapan editor uzaydamı yaşıyor aylık 300-400 bin gelir şaşılacak bir gelirmi? 4-5 milyon ve üstü olsa hadi bi parça olur editor arkadaş sen temizsin be oolum

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

Yaw Hehe Bizde inandik Duyanda Zannetcekki Kumarci Daltton Kumarci Kardeslere Hüküm Gömlegi Giydirmisler Hemen Fark Etmislerde Kacmislar Kisa Yoldan Para Kazanmaya Gittiniz Oda Olmadi

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Haber YorumlarıFatih :

uçukladı

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Haber YorumlarıAli can:

yersen

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Haber YorumlarıMustafa Kocak:

atın gitsin içeri

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Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

60 binliralık montu alamadım diye ağlıyordu.

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