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Mecidiyeköy'de restoranda silahlı saldırı: 1'i çocuk 3 yaralı

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Mecidiyeköy'de bir restoranın teras bölümünde yemek yiyen Erkan A., motosikletle olay yerine gelen kasklı saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Erkan A. ağır yaralandı. Saldırganın açtığı ateş sırasında Beyhan T. ve restoranın kırılan camları nedeniyle H.M. isimli bir çocuk hafif yaralandı. Polis, silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Mecidiyeköy'de dün saat 19.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre Erkan A. restoranda yemek beklediği sırada motosikletle olay yerine gelen kimliği henüz belirlenemeyen kasklı 1 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay sırasında restoranda bulunan Beyhan T., vücuduna isabet eden kurşunla yaralanırken, H.M. isimli çocuk ise kırılan cam parçalarından hafif yaralandı.

Mecidiyeköy'de restoranda silahlı saldırı: 1'i çocuk 3 yaralı

1'İ ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına aldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu, diğer ikisinin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Diğer yandan polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken, olay nedeniyle çevrede panik yaşandı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Mecidiyeköy'de restoranda silahlı saldırı: 1'i çocuk 3 yaralı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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