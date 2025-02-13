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Marmaris'te Lüks Motoryatta Yangın Çıktı

Marmaris'te Lüks Motoryatta Yangın Çıktı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde demirli halde bulunan bir lüks motoryatta, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ve sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesi ile söndürülmeye çalışılıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde demirli halde bulunan motoryatta yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz mevkiinde demirli lüks motoryatta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi. İçerisinde kimsenin bulunmadığı lüks yattaki yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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