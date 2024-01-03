Marmaris'te kayıp vatandaştan 5 gündür haber alınamıyor

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 30 Aralık Cumartesi günü yakınları ile birlikte Çıntar mantarı aramak için Balan Dağına çıkan ve kayıplara karışan 65 yaşındaki İsa Çiftçi'yi arama çalışmaları bugün de devam etti.

Geçtiğimiz Cumartesi günü bölgede oldukça rağbet gören Çıntar mantarını toplamak için çıktığı Balan dağında kaybolan adamın arama faaliyetlerine 100'den fazla personel katılıyor. AFAD Muğla İl Müdürü İsmail Özkan'ın da faaliyetlerin başında koordine ettiği çalışmalar, yakınlarından alınan bilgiler ile kayıp şahsın en son görüldüğü noktadan dağılarak yapılıyor. Bölgeyi farklı kategorilere ayırıp, her bölge için farklı teçhizatlara sahip asker ve arama kurtarma personeli ile STK ekipleri katılıyor. Belirlenen alan için belirlenen süre içinde dönüş sağlanıp, tekrar farklı alan için farklı planlamalar ile faaliyetler devam ediyor.

AFAD koordinesinde SAR,MAG-AME SAR, AKUT,NAK, Avcılar Derneği ve Jandarma Komando, Jandarma Arama Kurtarma Timi, JASAT, Marmaris Orman İşletme, Marmaris Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, 2 iz takip köpeği, 1 kadavra köpeği ve 1 arama kurtarma köpeği yer yer sağanak yağışlara rağmen kayıp şahıs için arama çalışmaları devam etti. Kayıp şahsın yakınlarının da bir an olsun ayrılmadıkları bölgede, 3 dron da havadan keşif yaparak çalışmalara destek verdi.

Kayıp şahıstan hiçbir iz yok

SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği Marmaris Koordinatörü Erdal Yaşar "AFAD'dan gelen çağrı üzerine 30 Aralık 2023 tarihinde ekip arkadaşlarımızla bölgeye intikal ederek arama ve tarama faaliyetlerine katıldık. Kayıp şahsın kaybolmuş olduğu bölge, Çok ciddi bir alan. Dolayısıyla sadece bizler değil, bizim gibi arama ve kurtarma faaliyetlerini yürüten diğer sivil toplum kuruluşları da buradaydı. Jandarmayla beraber işte AFAD ile beraber bu koordineli beraber yürütüyoruz. Bugün beşinci gün. Henüz herhangi bir emare yok maalesef. Aynı zamanda onlarla işte kadavra köpekleriyle daha öncesinde İz Takip köpekleriyle de alanı taradık. Ama çok dediğim gibi çok çok ciddi bir alan olduğu için henüz bir iz ve emareye ulaşamadık. Arama, arama ve kurtarma faaliyetlerinde belli bir süresi var burada. Yani alan için 15 günden bahsediliyor. 15 gün boyunca tabii arama faaliyetleri devam edecek. Bölgesel olarak, zamansal olarak da mevsimsel olarak, bu bölgede yetişen çıntar mantarı için çok ciddi bir talep oluyor. İnsanlar genelde bu tarz kayıp vakalarında maalesef bizi de zorluyorlar, kendilerini de zor durumda bırakıyorlar" şeklinde konuştu.

Bölge parsellendi çalışmalar parsel parsel dağılarak yapılıyor

Yaşar ayrıca arama faaliyetleri hakkında "Şimdi öncelikle ekip arkadaşlarımızın hepsinde bir aplikasyon var. Başlamış olduğumuz rotadan izlemiş olduğumuz rotayı iyice kontrol ediyoruz ve alan eğer bunun gibi çok geniş bir alan ise genelde sektörlere bölüyoruz. Yani A sektörü, B sektörü, C sektörü, D sektörü gibi. Alanı böyle parsellere ayırıyoruz ve eşit sayıda arama kurtarma ekiplerini belirlemiş olduğumuz sektörlere yönlendiriyoruz. Tabii bu yönlendirmenin içerisinde teknik ve teçhizatlarımız da oluyor işte dron gibi mesela İHA'lar gibi. Tekniğin içine köpek de giriyor bu arada, iz takip köpekleri olabiliyor işte belirli bir süre açlıktan sonra kadavra köpekleri oluyor. Bunlarla ilgili çok ciddi detaylandırılmış şeyler var tabii. Bir izmarit bile bize onunla ilgili detaylar verebiliyor aslında. Ama dediğim gibi maalesef bu zorlu süreçte herhangi bir emare rastlayamadık" dedi.

Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği temsilcisi Barış Muştu, 5 gündür bölgede olduklarını belirterek, "'30 Aralık saat 16: 30 civarında kayıp 16.30da, sonra saat 17.00 de ilk ekip olarak Jandarma Asayiş ekipleri buraya ulaşıyor. Akut ekibimiz buraya geliyor. Onlar gece sabaha karşı saat 02.30'a kadar arama tarama faaliyeti yürütüyorlar. 31 Aralık sabahı da saat 08: 30 itibariyle başlayarak beş gündür neredeyse on kilometre yarı çapına yakın yerde arama tarama faaliyeti yürütüldü. Yani ayak basmadık, girilmediği hiçbir yer yok. Bir emare de yok, iz de yok ama aramaya devam ediyoruz. Olabilecek muhtemel yerleri düşünüyoruz nerede olabilir diye bakıyoruz ama maalesef şu anda her hangi bir ize ulaşamadık aramaya devam edeceğiz" dedi.

Muştu, "'Bölge çok sarp bir arazi, makilik bir alan. Normalde bizim yön tahminimiz olmasa biz bile kaybolabiliriz bu alanda. Umutluyuz, inşallah bulacağız derdimiz o" şeklinde konuşarak çalışmalarda sonuna kadar bulunacaklarını ifade etti.