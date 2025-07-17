Markete gitmek istemeyen kız kardeşini hortumla döverek öldürdü
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 16 yaşındaki çocuk, markete gitmek istemeyen 14 yaşındaki kız kardeşini hortumla döverek öldürdü. Gözaltına alınan ağabey tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi'nde 16 yaşındaki Z.A., 14 yaşındaki kız kardeşi Rojda A.'yı markete göndermek istedi.
KARDEŞİNİ HORTUMLA DÖVEREK ÖLDÜRDÜ
Markete gitmek istememesi üzerine Z.A., Rojda'ya hortumla saldırarak, yumruk attı. Yere yığılan Rojda, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Rojda'nın cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Rojda, toprağa verildi.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Z.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.