Markete gitmek istemeyen kız kardeşini hortumla döverek öldürdü

Markete gitmek istemeyen kız kardeşini hortumla döverek öldürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Markete gitmek istemeyen kız kardeşini hortumla döverek öldürdü
Haber Videosu

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 16 yaşındaki çocuk, markete gitmek istemeyen 14 yaşındaki kız kardeşini hortumla döverek öldürdü. Gözaltına alınan ağabey tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi'nde 16 yaşındaki Z.A., 14 yaşındaki kız kardeşi Rojda A.'yı markete göndermek istedi.

Markete gitmek istemeyen kız kardeşini hortumla döverek öldürdü

KARDEŞİNİ HORTUMLA DÖVEREK ÖLDÜRDÜ

Markete gitmek istememesi üzerine Z.A., Rojda'ya hortumla saldırarak, yumruk attı. Yere yığılan Rojda, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Rojda'nın cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Rojda, toprağa verildi.

Markete gitmek istemeyen kız kardeşini hortumla döverek öldürdü

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Z.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
Wanda Nara itiraf etti! Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu

Wanda Nara'nın yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıALİ OSMAN ÇELİK:

insan mısın?

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımurat:

hayvandir kesin

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Kısas vs gelmezse bu olayların önü alınmaz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMirhan:

Yer Diyarbakır ...Fazla söze gerek yok

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekme diyenlere inat ekti, tarladan bereket fışkırdı

Ekme diyenlere inat ekti, tarladan bereket fışkırdı
İsrail Suriye'yi vurdu, Bakan Fidan YPG'yi uyardı: Aldığımız duyumlar var, krizi fırsata çevirmeyin

"Aldığımız duyumlar var, sakın buna kalkışmayın"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.