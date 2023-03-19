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Mardin'de tır ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Mardin'in Midyat-İdil karayolunda tır ile pikap kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

Midyat-İdil karayolu 15'inci kilometresinde edinilen bilgilere göre, İdil'e doğru seyir halinde olan H.U. yönetimindeki tır, Midyat'a doğru hareket halinde olan transit pikap ile kafa kafaya çarpıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre kazada Ö.A. hayatını kaybederken, S.A., V.A., İ.A., N.A., H.A., S.A. ve tır şoförü H.U. yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazadan görüntüler:

Mardin'de tır ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Mardin'de tır ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Mardin'de tır ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Mardin'de tır ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Mardin 3. Sayfa Haberler

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