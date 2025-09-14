Haberler

Aşiret düğününde sıra dışı tören: Valizin içinde getirip damada giydirdiler

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gerçekleştirilen bir aşiret düğününde gerçekleştirilen takı merasimi adeta gövde gösterisine dönüştü. Damada, salona valizle getirilen 200 TL banknotlardan oluşan özel yelek giydirildi, geline ise 2 kilo 100 gram altın takıldı. Görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen bir aşiret düğününde sıra dışı bir takı töreni yaşandı.

200 TL'LİK BANKNOTLARDAN YELEK YAPTILAR

Düğün salonuna getirilen bir valizin açılmasıyla içinden banknotlarla kaplı kumaşlar çıktı. 200 TL'lik banknotlarla hazırlanan bu özel bir yelek, damadın üzerine özenle giydirildi.

GELİN VE DAMAT ADETA PARAYA BOĞULDU

Sadece damat değil, gelin de banknotlarla kaplanarak adeta 'paraya boğuldu'. Takı merasiminde paranın dışında geline 2 kilo 100 gram altın da takıldı.

O ANLAR KAMERADA

Düğüne katılan davetliler, ilginç anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gören ve deyim yerindeyse gündeme oturan görüntüler, kullanıcılar arasında farklı yorumlara yol açtı. Bazıları yansıtılan zenginliği takdir ederken, bazıları ise sert eleştirilerde bulundu.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
