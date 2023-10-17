Mardin'de beşik kertmesi 2 çocuğa yapılan nişan töreni görüntülerinin ortaya çıkmasıyla başlatılan soruşturmada, bir skandal daha ortaya çıktı. Çocukların, nişandan 15 gün sonra düğününün yapılmasının planlandığı öğrenildi.

2 çocuğa düzenlenen nişan töreni olayında bir skandal daha! 15 gün sonra da düğün yapılacakmış

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde beşik kertmesi yapılan 8 yaşındaki kız çocuğu ile 9 yaşındaki amcasının oğlu için, aile arasında düzenlenen nişan töreni görüntülerinin ortaya çıkmasıyla başlatılan soruşturmada, çocukların anne ve babaları gözaltına alındı. Çocukların, nişandan 15 gün sonra düğününün yapılmasının planlandığı öğrenildi.

BÜYÜKANNE VE BÜYÜKBABALARININ İSTEKLERİYLE YAPILDI

Kızıltepe ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde doğduktan sonra beşik kertmesi yapılan U.A.'nın 8 yaşındaki kız çocuğu ile kardeşi R.A.'nın 9 yaşındaki erkek çocuğu için aile arasında nişan töreni düzenlendi. Evde düzenlenen nişanda çocuklara yüzük takıldı, kurdele kesildi. Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan nişanın, büyükbaba ve büyükannelerinin istekleriyle yapıldığı ileri sürüldü.

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI

Tepki çeken görüntülerin ardından Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamada da çocuklara yönelik geçici tedbir kararı alındığı ve koruma altına alındıkları duyuruldu.

NİŞANDAN 15 GÜN SONRA DA DÜĞÜN YAPILACAKMIŞ

Öte yandan, konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, kız çocuğunun babası U.A. ve annesi S.A. ile erkek çocuğunun babası R.A. ile annesi S.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, çocukların nişandan 15 gün sonra da düğünlerinin planlandığı öğrenildi.