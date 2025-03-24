Yavaş'ı küplere bindiren "pamuk şeker" olayının aslı başka çıktı

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Saraçhane'de yaptığı konuşma sonrası tartışmalar sürerken, Şırnak'ta kutlamalarda görev alan polis memurunun, alana gelen çocuklara pamuk şeker dağıttığı görüntülerin hikayesi ortaya çıktı.

İstanbul Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu için toplanan kalabalığa seslenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Dün Doğu'da bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz." demişti.

BULDAN'DAN TEK KELİMELİK TEPKİ

Yavaş'ın kalabalığa yaptığı konuşmadaki ifadeleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken Van Barosu'nun suç duyurusunda bulunduğu Yavaş'a bir tepki de DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'dan geldi. X hesabından söz konusu konuşmaya ilişkin görüntüleri paylaşan Buldan, "Faşo" ifadesini kullandı.

ÖZEL ÖZÜR DİLEDİ

Yavaş'ın DEM Partilileri kızdıran açıklamalarının ardından aynı meydanda bir gün sonra konuşan CHP lideri Özgür Özel, "Her kim söylediği bir sözle birini kırdıysa helallik istemek partinin Genel Başkanı adına bendendir. Bütün Kürt kardeşlerimin nevruzunu bir kez daha kutluyorum." ifadelerini kullandı.

"Bu nevruz haftasında barışın, kardeşliğin, yeni yılın umudunda bugün de İstanbul'da nevruz kutlandı. Bugün nevruzun kutlandığı alandan ufak tefek sitemler, kalp kırıklıkları duydum. Buradan oraya doğru şunu söylemem lazım. Bu kürsüde, bu meyda beş gündür çok konuştuk. Çok söz hatasız olmaz. Her kim bu kürsüden konuştuysa, söylediği bir söz söz kimi kırdıysa ondan helallik istemek partinin Genel Başkanı adına bendendir. Bütün Kürt kardeşlerimin nevruzunu bir kez daha kutluyorum. Buradan Edirne'de yatan ve ilk oraya konduğunda partisinin Eş Genel Başkanı olan Selahattin Demirtaş'ı da selamlıyorum"

"SPONTANE GELİŞEN BİR DURUM"

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Felat Bozarslan, X hesabından, "Pamuk şeker" meselesi nedir?" başlıklı bir paylaşım yaparak olayın aslını anlattı. Bozarslan, "Mansur Yavaş'ın içine dert olan pamuk şekeri olayını anlatayım. Öncelikle olay emniyetin organizasyonu değil, tamamen spontane gelişen bir durum. Şöyle oluyor; Cizre'de Nevruz kutlamasında görevli bir polis memuru engelli olan pamuk şekeri satıcını görüyor. Polis memuru, engelli kardeşimizin daha fazla yorulmaması için pamuk şekerlerin hepsini satın alıyor ve oradaki çocuklara dağıtıyor. Engelli pamuk şekeri satıcısı mutlu. Pamuk şekerini alan çocuklar mutlu. Polis memuru mutlu? Tek mutsuz olanMansur Yavaş. Niye? İstiyorlar ki, 90'lardaki gibi kar maskeli karanlık tipler Cizre sokaklarını çocuklarımız için cehenneme çevirsin." dedi.