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Yavaş'ı küplere bindiren "pamuk şeker" olayının aslı başka çıktı

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Mansur Yavaş ile DEM Partilileri karşı karşıya getiren "pamuk şeker" olayının aslı ortaya çıktı. Yavaş'ın "Mitinge gidenlere polis pamuk şeker verdi" diye tepki gösterdiği olayın bir emniyet organizasyonu olmadığı belirtildi. Bir polis memurunun, engelli satıcının daha fazla yorulmasını istememesi ve elindeki tüm pamuk şekerleri alıp çocuklara dağıtması sonrası gerçekleştiği ifade edildi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Saraçhane'de yaptığı konuşma sonrası tartışmalar sürerken, Şırnak'ta kutlamalarda görev alan polis memurunun, alana gelen çocuklara pamuk şeker dağıttığı görüntülerin hikayesi ortaya çıktı.

İstanbul Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu için toplanan kalabalığa seslenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Dün Doğu'da bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz." demişti.

BULDAN'DAN TEK KELİMELİK TEPKİ

Yavaş'ın kalabalığa yaptığı konuşmadaki ifadeleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken Van Barosu'nun suç duyurusunda bulunduğu Yavaş'a bir tepki de DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'dan geldi. X hesabından söz konusu konuşmaya ilişkin görüntüleri paylaşan Buldan, "Faşo" ifadesini kullandı.

Mansur Yavaş'ı küplere bindiren 'pamuk şeker' olayında gerçek çok başka çıktı

ÖZEL ÖZÜR DİLEDİ

Yavaş'ın DEM Partilileri kızdıran açıklamalarının ardından aynı meydanda bir gün sonra konuşan CHP lideri Özgür Özel, "Her kim söylediği bir sözle birini kırdıysa helallik istemek partinin Genel Başkanı adına bendendir. Bütün Kürt kardeşlerimin nevruzunu bir kez daha kutluyorum." ifadelerini kullandı.

"Bu nevruz haftasında barışın, kardeşliğin, yeni yılın umudunda bugün de İstanbul'da nevruz kutlandı. Bugün nevruzun kutlandığı alandan ufak tefek sitemler, kalp kırıklıkları duydum. Buradan oraya doğru şunu söylemem lazım. Bu kürsüde, bu meyda beş gündür çok konuştuk. Çok söz hatasız olmaz. Her kim bu kürsüden konuştuysa, söylediği bir söz söz kimi kırdıysa ondan helallik istemek partinin Genel Başkanı adına bendendir. Bütün Kürt kardeşlerimin nevruzunu bir kez daha kutluyorum. Buradan Edirne'de yatan ve ilk oraya konduğunda partisinin Eş Genel Başkanı olan Selahattin Demirtaş'ı da selamlıyorum"

Mansur Yavaş'ı küplere bindiren 'pamuk şeker' olayında gerçek çok başka çıktı

"SPONTANE GELİŞEN BİR DURUM"

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Felat Bozarslan, X hesabından, "Pamuk şeker" meselesi nedir?" başlıklı bir paylaşım yaparak olayın aslını anlattı. Bozarslan, "Mansur Yavaş'ın içine dert olan pamuk şekeri olayını anlatayım. Öncelikle olay emniyetin organizasyonu değil, tamamen spontane gelişen bir durum. Şöyle oluyor; Cizre'de Nevruz kutlamasında görevli bir polis memuru engelli olan pamuk şekeri satıcını görüyor. Polis memuru, engelli kardeşimizin daha fazla yorulmaması için pamuk şekerlerin hepsini satın alıyor ve oradaki çocuklara dağıtıyor. Engelli pamuk şekeri satıcısı mutlu. Pamuk şekerini alan çocuklar mutlu. Polis memuru mutlu? Tek mutsuz olanMansur Yavaş. Niye? İstiyorlar ki, 90'lardaki gibi kar maskeli karanlık tipler Cizre sokaklarını çocuklarımız için cehenneme çevirsin." dedi.

Mansur Yavaş'ı küplere bindiren 'pamuk şeker' olayında gerçek çok başka çıktı

Yavaş'ı küplere bindiren
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (31)

Haber YorumlarıBülent Aydoğan:

Bu Mansur Yavaş ancak Belediye Başkanı olur o kadar kalır Yurdun insanını sevemez Politikadan anlamaz . Bu Adamdan Cumhurbaşkanı Kesinlikle olamaz nokta.

Yorum Beğen500
Yorum Beğenme174
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Haber YorumlarıBlackened:

Mansur Yavaş' da bu yalancı zihniyette kendini bozdu. İtibar kabızlığı bu olsa gerek

Yorum Beğen479
Yorum Beğenme187
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Haber YorumlarıFerit Garipoğlu:

o kadar yanında çalışan personelin müdürün var insan sormaz mı şu olayın aslı nedir diye, bilmeden konuşmamalı insan....

Yorum Beğen358
Yorum Beğenme77
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Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Kaynak gösteren adamın profiline girip incelerseniz bölücü olduğunu görürsünüz, burada yorumlarda da kendisini akepeliler savunacak. Kimleeeer kimleeerle beraaaber

Yorum Beğen103
Yorum Beğenme199
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Haber YorumlarıDÜNDAR ÇAYLAK:

TÜRK POLİSİ ŞEREFLİDİR ŞEFFAFTIR ONLARA KALKAN ELLER KIRILSIN

Yorum Beğen259
Yorum Beğenme24
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Haber YorumlarıCemal Koyun:

Mansur yavaşdada bir panik havası var üzülme sen bunlardan değilsin bir sabah uyanırsın

Yorum Beğen168
Yorum Beğenme54
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Haber YorumlarıEr San:

Sonuçta yine bir POLİS organizasyonu değilmiymiş? Tek fark paranın cebinden çıkması mı? Nereden biliyorsunuz cebinden çıktığını ? Tanesi 20 liradan yüzlerce pamuk şeker dağıtabilecek bir memur olabilir mi?

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme116
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Haber YorumlarıKadirİbo:

inandık tamam

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme73
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Haber YorumlarıPoyraz:

Yazılılar olsun sana Mansur işte bu kafa ile imamoğlunu savunuyorsunuz

Yorum Beğen89
Yorum Beğenme31
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Haber YorumlarıHİDAYET YILMAZ:

YANİ BU HABER SİTESİ İÇİN BU PENCEREDEN BAKMAK YETERLİ , ONCA PKK SEMPATİZAN I GÖRMEZ , ÇÜNKÜ BU SİTENİN İPLERİ BURJUVALARIN ELİNDE

Yorum Beğen53
Yorum Beğenme61
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