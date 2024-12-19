Manisa'da eşini boğarak öldüren zanlı hakim karşısında

Eşini çocuğunun pantolonuyla boğmuş

Cinayetin ardından kaybolan telefon hala bulunamadı

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Selda Eller'i boğarak öldüren Gökhan Eller, Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Eşi Selda Elleri çocuklarının pantolonuyla boğarak öldürdüğünü itiraf eden Gökhan Eller için "Tasarlayarak ve kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istendi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'ndeki lüks bir sitede 23 Eylül 2024 yılında meydana gelen olayda eşi Selda Eller'i boğarak öldüren Gökhan Eller, Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Dava öncesi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, öldürülen Selda Eller'in annesi Zehra Canşahin, babası Mustafa Durmaz ve sivil toplum kuruluşları ortak basın açıklaması düzenledi.

Duruşma öncesi adliye mağdur aileyle bir araya gelen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, gazetecilere yaptığı açıklamada kadına şiddetin son bulmasını istediklerini ve kadınların işlettiği fabrikalarda, yaptığı icraatlarla ve ülkenin en iyi kademelerinde görmek istediklerini söyledi. Zeyrek, "Onların haklarını savunacak bir büyükşehir belediyesi ve onun başkanı var. Biz artık, son bulsun diyoruz, artık hiçbir evlat, anne ya da baba kızının gördüğü şiddetten dolayı buralarda ağıt yakmasın için kan ağlamasın istiyoruz. Bugün adliyede hem annemizin hem babamızın yanında olmak istedik. İnşallah az sonra görülecek davayla bu suçu işleyen cani en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Bu ülkemize de bir örnek olacaktır. Artık bu olayların son bulmasını temenni ediyoruz" dedi.

Anne Zehra Canşahin de sanık Gölhan Eller'in en ağır cezayı almasını istediğini söylerken, baba Mustafa Durmaz ise kızının sanık için ömrünü verdiğini anlatarak, "Kızım saçını süpürge etti bunun için. Adam olsun diye, meğerse kendisi hainmiş, katilin teki, gün yüzü görmesin. İki torunumu hem annesiz hem babasız bıraktı, kendisi de hapislerde çürüsün" diye konuştu.

Duruşmada mahkeme salonunda hazır bulunan sanık Gökhan Eller'e ifadesi soruldu. sanık Gökhan Eller, mahkemedeki savunmasına maktul Selda Eller'in ailesi ve kendi ailesinden özür dileyerek başladı. 2002 yılında ilk kez evlendiği Selda Eller'in kendisini aldattığını öğrendiği iddia eden sanık, bu nedenle sık sık tartıştıklarını ve 2018'de boşandıklarını ancak 2 çocuğunun küçük yaşta olması ve eşini sevdiği için 2019 yılında yeniden evlendiklerini söyledi. Maktul Selda Eller ile ikinci kez evlendiklerinde ilk evliliklerinde yaşadıkları sorunların devam ettiğini, eşi Selda Eller'in şüpheli davranışlar sergilediğini ve yine kendisini aldattığını öne süren Eller, bu yılın ağustos ayında ikinci kez boşanma kararı aldıklarını, mal paylaşımı için aralarında protokol yaptıklarını ve boşanma sürecini başlattıklarını belirtti.

Olay günü Selda Eller'in kendisini arayarak evden eşyalarını almasını istediğini ve bu yüzden eve gittiğini söyleyen Gökhan Eller, eve vardığında eşi ile tartışmaya başladıklarını, eşinin kendisini 'bütün mal varlığını alacağını ve en yakın arkadaşıyla birlikte olacağını söyleyerek' tahrik ettiğini ileri sürdü. Sanık Gökhan Eller, "Selda beni aradı ve 'Gel de çabuk eşyalarını al' dedi. Eve geldiğimde 'Geldin mi Allah'ın belası' diyerek karşıladı. 'Eşyalarını al ve defol git' dedi. Eşyalarımı toplarken bana laf atıyordu. 'Donuna kadar alacağım senin. Seninle aynı havayı solumak istemiyorum' diyordu. 'Ben bu evde Taner'le yatacağım' dedi. Çocuk odasına gittim. Kamil adındaki arkadaşımla olan fotoğrafımı göstererek 'Kamil ile senin yatağında birlikte olacağım' diyordu. Aldatılmama rağmen eşimi ve çocuklarımı sevdiğim için yeniden evlendim. Oğlumun pantolonuyla Selda'nın boğazını sokmaya başladım. 3-4 saniye sürdü. Sonra yere düştü. Selda yere düştüğünde burnu ve ağzından kan gelmişti. (Polis memuru) A.K. abi beni aradı. 'Abi Selda'nın boğazını sıktım. Ben evden çıkarken yaşıyordu. Çabuk ambulans gönder ben Barbaros Karakoluna gidiyorum' dedim. A.K. ile beraber karakola gittik" dedi.

Selda Eller'e ait telefonun halen kayıp olması hatırlatılan Gökhan Eller, "Eşimin telefonu bulunamadı. Karakola verdim diye hatırlıyorum. Avukatım telefonun ortada olmadığını söyleyince şaşırdım. Telefonu evden çıkarken aldım. Delil karartma gibi bir niyetim yoktu. Eşimin telefonundan herhangi bir paylaşım yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. Eşim beni çağırdığı için olay akşamı eve gitmiştim. Olaydan sonra annemi aradım. Beni de arayanlar oldu açmadım" dedi.

Daha sonra maktul Selda Eller'in babası Mustafa Durmaz tanık olarak ifade verdi. Durmaz ifadesinde damadının, evliliğinin ilk günlerinde bile evinin ve kızının bakımını ihmal ettiğini söyledi. Olaydan 2 gün önce damadı ile torununun kendisini ziyaret ettiğini dile getirerek, "Ben torunuma 100 lira harçlık uzattığımda, torunum çekindi ve almadı. Orada Gökhan bana torununu son kez sev. Hem torununa hem de kızın Selda'ya hasret kalacaksın. O an televizyonda bir kadın cinayeti programı vardı. Sanırım Müge Anlı'yı izliyorduk. Bize dönerek, 'Bizimde sonumuz böyle olacak' dedi. En ağır cezayı almasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ailenin avukatı Ali Arslan da sanığın tasarlayarak işlediği cinayeti ortada bir aldatma durumu ve tahrik varmış gibi kurgulayarak ceza indirimi almayı çalıştığını belirterek, "Sanığın cinayet öncesi ve sonrasında yaptıkları aslında cinayeti tasarladığı çok açık bir şekilde ortada. Sanığın indirimsiz bir şekilde 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki diğer tanıklarında dinlenilmesi, HTS kayıtları ile diğer delillerin incelenmesi için sanığın tutukluluk halinin devamına ve davanın 18 Şubat'a ertelenmesine karar verdi.

Olayın geçmişi

Olay, 23 Eylül 2024 tarihinde saat 18.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki lüks bir sitede meydana geldi. Yaklaşık 1 ay önce Yunusemre Belediyesi'nde zabıta olarak işe başlayan Gökhan Eller ile güzellik salonu işletmecisi eşi Selda Eller (39), bir süre önce ailevi sorunları nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi. 3 Ekim tarihinde boşanma davaları görülecek olan çiftten Selda Eller, Gökhan Eller'i telefonla arayarak eve gelip eşyalarını almasını istedi. Eve giden Gökhan Eller, eşyalarını aldığı sırada eşinin kendisi hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdığını öğrendi. Bunun üzerine çıkan tartışmada Gökhan Eller, eşi Selda Eller'i boğarak öldürdü. Gökhan Eller, olayın ardından Barbaros Polis Karakolu'na giderek, eşini öldürdüğünü itiraf etti. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde evin çocuk odasında Selda Eller'in cansız bedenini buldu. Savcılığın incelemesinin ardından Selda Eller'in cansız bedeni, otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Gökhan Eller, polisteki ifadesinde kendisine ağır hakaretler ettiğinden dolayı öfkelendiğini ve eşini boğduğunu söyledi. 20 yıldır evli olan çiftin 1'i erkek 2 çocukları olduğu öğrenildi.