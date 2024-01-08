Manisa'da çobanlık yapan Afgan ailede çıkan yangında kardeş öldü

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çiftlikte çobanlık yapan Afganistan uyruklu ailede babasına kızan bir kişi benzin dökerek kaldıkları evi yakarken kardeşinin ölümüne sebep oldu.

Yangın Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniharmandalı Mahallesi'ndeki bir çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çiftlikte çobanlık yapan Afganistan uyruklu ailenin yaşadığı çıkan yangında 1'i çocuk 3 kişi etkilenerek hastanelere kaldırıldı. Manisa Şehir Hastanesi'nde götürülen ve vücudunun yüzde 99'u yanan Narges Arab, yapılan ilk müdahalenin ardından İzmir'de bulunan Behçet Uz hastanesine sevk edildi. Tedaviye yanıt veremeyen kız çocuğu 2 Ocak'ta hayatını kaybederek, toprağa verildi.

Jandarma ekipleri olayın peşini bırakmadı

Yangının ardından soruşturmayı derinleştiren Manisa İl Jandarma Komutanlığı Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yangın günü evde bulunan ağabeyi Reza Arab'ın, yangından sonra bir daha eve uğramaması ve defin günü de mezarlığa gelmemesi üzerine dikkati ağabeye yöneltti. Titiz bir çalışma yürüten ekipler, 3 Ocak günü baba Dadallah Arab (35) anne Fetamef Arab (31) ve ağabeyi Reza Arab'ı (16) gözaltına alındı.

Sorguda şüpheli ağabey Reza Arab'ın, babasıyla tartıştıktan sonra benzin dökerek evi yaktığı ortaya çıkarken, kardeşinin ölümüne sebep olan Reza Arab'ın, 'kasten öldürme suçu'ndan tutuklanarak, İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Baba ve anne hakkında da ilk etapta yalan beyanda bulunması sebebiyle haklarında "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan" soruşturma başlatıldı. - MANİSA