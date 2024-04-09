İETT şoförü, yolcuya demir sopayla saldırdı

İstanbul'da İETT otobüs peronunda bir şoför ile yolcu arasında çıkan tartışma kısa sürede alevlenerek demir sopalı yumruklu kavgaya dönüştü. Olaya diğer sürücülerin de karışmasıyla kavga giderek büyüdü. O anlarda kameralar da kayıttaydı.

KAVGAYA DİĞER OTOBÜS ŞOFÖRLERİ DE KATILDI

Olay, dün akşam saatlerinde Maltepe Tugay Yolu Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, İETT otobüsünün şoförü ile yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Kavgaya diğer otobüs şoförleri de dahil oldu.

BİRİ DEMİR SOPAYLA BİR DİĞERİ YUMRUKLA SALDIRDI

İETT şoförü elindeki demir sopayla yolcuya saldırdı. Başka bir şoför ise yumruk atarak darp etti. İETT peronundaki güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle son bulan kavga anı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.