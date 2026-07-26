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Malatya'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 14 Bin 446 Hap ve Çeşitli Maddeler Ele Geçirildi, 7 Tutuklama

Malatya'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 14 Bin 446 Hap ve Çeşitli Maddeler Ele Geçirildi, 7 Tutuklama
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Malatya'da narkotik ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik fiziki takipli operasyonunda 14 bin 446 sentetik ecza hapı, 181 gram sentetik kannabinoid, 173 gram esrar ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya'da narkotik ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen fiziki takipli operasyonda 14 bin 446 adet sentetik ecza hapı ile çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yürütülen fiziki takipli çalışmalar kapsamında 7 ikamet, 1 araç ve 9 şüpheli üzerinde arama yapıldı. Operasyonda 14 bin 446 adet sentetik ecza hapı, 181 gram sentetik kannabinoid, 78 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 173 gram esrar, 23 kök kenevir bitkisi ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda hedef konumunda bulunan 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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