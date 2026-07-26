Haberler

Tek başına bir takım! Vargas, Brezilya'nın kabusu oldu

Tek başına bir takım! Vargas, Brezilya'nın kabusu oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek tarihinde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Pasör çaprazı Melissa Vargas, kaydettiği 33 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde ezeli rakibi Brezilya'yı muhteşem bir oyunla 3-1 mağlup ederek dev organizasyonda tarihinde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

FİNALE MELISSA VARGAS DAMGASI

Şampiyonluk maçına damgasını vuran isim ise pasör çaprazımız Melissa Vargas oldu. Karşılaşma boyunca sergilediği üstün performansla 33 sayı kaydeden Vargas, maçın en skorer oyuncusu olarak zafere dev bir katkı sağladı.

EN DEĞERLİ OYUNCU VARGAS

Öte yandan Melissa Vargas, maç sonunda gerçekleştirilen kupa seremonisinde Milletler Ligi'nin 'En Değerli Oyuncusu' seçildi.

DÜNYA VOLEYBOLUNDA TÜRK RÜZGARI

Saha genelinde sergilediği disiplinli savunma ve etkili hücum organizasyonlarıyla rakibine geçit vermeyen Filenin Sultanları, bu tarihi başarıyla bir kez daha Türk sporseverlere büyük bir gurur yaşattı ve uluslararası arenadaki altın çağını sürdürdü.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu

Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu
Filenin Sultanları'nın mutluluk gözyaşları

Tüm Türkiye onlarla birlikte ağladı!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yargıtay süreci resmen başladı: CHP'ye mutlak butlan kararı ön incelemeye alındı

CHP'ye mutlak butlan kararı ön incelemeye alındı
CHP Düzce İl Binasında yeni yönetim kapıyı tekmeyle kırarak içeri girdi

Baba ocağına böyle girdi! Bir de kaydettirdi

Yeşil altın hasadı başladı: Milyonların sofrasını süslüyor

Yeşil altın hasadı başladı: Milyonların sofrasını süslüyor
Ünlü piliç markasının firmasında ilaçlama faciası: 34 işçi zehirlendi

Ünlü piliç markasının firmasında ilaçlama faciası: 34 işçi zehirlendi
Arda Güler'den Mourinho hakkında dikkat çeken sözler

Mourinho için söyledikleri bomba!
Yeni telefon alacaklar için kötü haber! Çip fiyatlarına zam yolda

Telefon almayı düşünüyorsanız elinizi çabuk tutun! Kötü haber geldi
Funda Arar'dan Haluk Levent itirafı: Camiada ne olduğu biliniyordu

Funda Arar'dan Haluk Levent itirafı: Sözleri bomba