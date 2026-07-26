Tek başına bir takım! Vargas, Brezilya'nın kabusu oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde ezeli rakibi Brezilya'yı muhteşem bir oyunla 3-1 mağlup ederek dev organizasyonda tarihinde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

FİNALE MELISSA VARGAS DAMGASI

Şampiyonluk maçına damgasını vuran isim ise pasör çaprazımız Melissa Vargas oldu. Karşılaşma boyunca sergilediği üstün performansla 33 sayı kaydeden Vargas, maçın en skorer oyuncusu olarak zafere dev bir katkı sağladı.

EN DEĞERLİ OYUNCU VARGAS

Öte yandan Melissa Vargas, maç sonunda gerçekleştirilen kupa seremonisinde Milletler Ligi'nin 'En Değerli Oyuncusu' seçildi.

DÜNYA VOLEYBOLUNDA TÜRK RÜZGARI

Saha genelinde sergilediği disiplinli savunma ve etkili hücum organizasyonlarıyla rakibine geçit vermeyen Filenin Sultanları, bu tarihi başarıyla bir kez daha Türk sporseverlere büyük bir gurur yaşattı ve uluslararası arenadaki altın çağını sürdürdü.