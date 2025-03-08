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Karatay'da mahalleli böyle isyan etti: Önlem alınmazsa köpekleri biz öldüreceğiz

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Sürü halinde gezen başıboş sokak köpeklerinin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı Konya'nın Karatay ilçesinde duruma tepki gösteren mahalle halkı, "Bu olaya müdahale edilmezse köpekleri biz öldüreceğiz. O köpekleri biz öldürdükten sonra hayvanseverler bize tepki göstermesin. Burada insanların gözü karardı. Çözüm bulunmazsa insanlar kendi çözümlerini hayata geçirecek" ifadelerine yer verdi.

Konya'nın Karatay ilçesinde 2 yaşındaki kız çocuğu başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı. Yürek burkan olayın yankıları sürerken duruma tepki göstermek için toplanan mahalle halkı, yetkilileri göreve çağırdı.

"MÜDAHALE EDİLMEZSE BİZ ÖLDÜRECEĞİZ"

Köpeklere müdahale edilmediği kendi çözümlerini hayata geçireceklerini belirten vatandaşlar, "Bu olaya müdahale edilmezse köpekleri biz öldüreceğiz. O köpekleri biz öldürdükten sonra hayvanseverler bize tepki göstermesin. Burada insanların gözü karardı. Çözüm bulunmazsa insanlar kendi çözümlerini hayata geçirecek" ifadelerine yer verdi.

Karatay'da mahalleli böyle isyan etti: Önlem alınmazsa köpekleri biz öldüreceğiz

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Olayın ardından Konya Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, "Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan R.E.S. isimli çocuğumuz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Konya'da sahipsiz köpeklerin toplanması için mücadelemiz sürmektedir. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır" denildi.

2 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayla ilgili soruşturma başlatarak, 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 1 Cumhuriyet Savcısı görevlendirdiğini açıkladı.

Karatay'da mahalleli böyle isyan etti: Önlem alınmazsa köpekleri biz öldüreceğiz

BELEDİYE BAŞKANI TOPUN AĞZINDA

Olayın ardından mahalle aralarına "besleme" istasyonları kuran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya büyük tepki var. Sosyal medyada #HasanKılcaTutuklansın etiketiyle kısa sürede binlerde tweet atıldı.

Karatay'da mahalleli böyle isyan etti: Önlem alınmazsa köpekleri biz öldüreceğiz
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZeki Sahin:

CHPKK ya söyleyin gelip alsınlar

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