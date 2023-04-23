Bursa'da bayram eğlencesi zehir oldu! Lunaparkta salıncaklar birbirine dolanıp ağaçlara girdi

Bursa'da bir lunaparkta facia ucuz atlatıldı. Hızla dönen salıncaklar birbirine dolanıp ağaçlara çarptı. Korku dolu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, olayda 17 kişi yaralandı.

Merkez Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda, Kültürpark içerisinde bulunan lunaparkta, salıncaklar henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı önce birbirine dolanırken ardından ağaca çarptı. Kaza sonrası ağaca çarpan salıncaklarda bulunan 17 vatandaş yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan vatandaşların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken vatandaşlar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Salıncakların birbirine karışması ve ağaca çarpma anı kameralara saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.