Louvre Müzesi'ndeki Değerli Mücevherler Fransa Merkez Bankası'na Taşındı

Louvre Müzesi'ndeki Değerli Mücevherler Fransa Merkez Bankası'na Taşındı
Güncelleme:
Louvre Müzesi'nde yaşanan soygunun ardından Apollo Galerisi'ndeki değerli mücevherlerin güvenlik gerekçesiyle Fransa Merkez Bankası'na taşındığı iddia ediliyor. Hırsızların soygundan sonra müzede ek güvenlik önlemleri alındı.

Fransız basını, Louvre Müzesi'nde yaşanan soygunun ardından Apollo Galerisi'ndeki değerli mücevherlerin güvenlik gerekçesiyle Fransa Merkez Bankası'na taşındığını iddia etti.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde dünyanın gündemine gelen soygununun ardından, müzedeki diğer değerli mücevherler için yeni güvenlik önlemlerinin alındığı öne sürüldü. Fransız basını, kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi'ndeki değerli eserlerin korunmak üzere Fransa Merkez Bankası'na taşındığını iddia etti. Adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan iddiada, mücevherlerin gizli polis birliklerinin eşliğinde sevk edildiği belirtildi. Müze yetkililerinden ve Fransa Merkez Bankası'ndan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Fransa'nın altın rezervlerini yerin 27 metre altındaki büyük bir kasada muhafaza eden Merkez Bankası, Louvre Müzesi'ne 500 metre uzaklıkta bulunuyor.

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü müzede 19 Ekim'de soygun meydana gelmişti. Sabah saatlerinde müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanan kimliği henüz belirlenemeyen 4 hırsız, bir pencereyi kırarak kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti. Hırsızlar, 9 parça mücevher çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı düşürmüşlerdi. Taç, hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Hırsızların soygunu 7 dakika sürmüş ve motosikletlerle olay yerinden kaçmışlardı. Soygun sonrası müze güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılmıştı. Yapılan incelemelerin ardından Louvre, 3 gün sonra yeniden ziyarete açılmıştı. - PARİS

