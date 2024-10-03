Londra'da sokakta yaşayan şahıs, bank üzerinde baygın yatan hemşireye ölene kadar tecavüz etti

Londra'daki Old Bailey Mahkemesi'nde görülen davada, üç çocuk annesi bir kadının trajik sonu gün yüzüne çıktı. 37 yaşındaki NHS çalışanı Natalie Shotter'ın cansız bedeni, 17 Temmuz 2021 sabahı erken saatlerde bir parkta bulundu.

Savcı Alison Morgan KC, mahkemede yaptığı açıklamada, Shotter'ın cesedinin saatler sonra bir yaya tarafından bulunduğu belirtti. Morgan, "Natalie'nin ölüm nedeni başlangıçta belirsizdi. Vücudunda belirgin yara izleri yoktu ve yanında kimse bulunmuyordu," dedi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 35 yaşındaki evsiz Mohamed Iidow, tecavüz ve kasten adam öldürme suçlamalarını reddetti.

Mahkemede, Shotter'ın uyuşturucu kullanımı, alkol bağımlılığı ve ruh sağlığı sorunları nedeniyle savunmasız durumda olduğu ifade edildi. Savcı Morgan, "O gece Natalie eğlence amacıyla dışarıdaydı ve sanık tarafından istismar edildi. Sanığın tekrarlanan tecavüz eylemleri sonucunda hayatını kaybetti," şeklinde konuştu.

CCTV görüntüleri, Shotter'ın olay gecesi sokaklarda yürüdüğünü ve bir grup insanla dans ettiğini gösterdi. Savcılık, Shotter'ın alkol ve yasal uyuşturucu kullandığını, ancak bunların doğrudan ölümüne neden olmadığını belirtti.

Jüri üyelerine, sanık Mohamed'in parka saldırı anını gösteren daha fazla CCTV görüntüsü izletileceği bildirildi.

Duruşma devam etmektedir.