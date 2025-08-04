Kütahya'da Gençlerin Cami İçi Şakası Tepki Çekti

Kütahya'da Gençlerin Cami İçi Şakası Tepki Çekti
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Kütahya'da Gençlerin Cami İçi Şakası Tepki Çekti
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Kütahya'da bir grup genç, Cemaatin olmadığı bir sırada Ali Paşa Camii'ne girerek orada şakalaşırken camiye zarar verdi. Gençlerin yangın tüplerini kullanarak kimyasal toz yaydığı olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kimliklerin tespiti için çalışma başlatıldı.

Kütahya'da sabah saatlerinde Ali Paşa Camii'ne giren bir grup genç, sorumsuzca yaptıkları şakayla camiye zarar verdi.

Ali Paşa Camii'nde sabah saatlerinde yaşanan olay tepki çekti. Cemaat bulunmadığı sırada camiye giren bir grup genç, birbirleriyle şakalaşırken camiye zarar verdi. Önce cami içinde dolaşıp etrafı karıştıran gençler, daha sonra cami girişinde buldukları yangın tüplerini yere ve birbirlerine sıkarak caminin halılarına kimyasal toz yayılmasına neden oldu. Olay anı caminin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Gençlerin kimliklerinin tespit edilebilmesi için çalışma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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