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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin platosunda yangın çıktı

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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin Kocaeli'deki platosunda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Başrollerinde Uğur Güneş, Dilin Döğer, Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Çakır, Hakan Vanlı ve Ali Ersan Duru'nun yer aldığı TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin Kocaeli'deki dizi platosunda yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü.

PLATO KULLANILAMAZ HALE GELDİ

TRT 1'de yayınlan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizi platosunun bir kısmı alev topuna döndü. Yangını fark eden dizi seti çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yaralanan kimsenin olmadığı öğrenilirken, platonun yanan kısmı kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Dizi Platosunda Yangın Çıktı

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Dizi Platosunda Yangın Çıktı

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Dizi Platosunda Yangın Çıktı

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Dizi Platosunda Yangın Çıktı

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Dizi Platosunda Yangın Çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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