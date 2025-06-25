Konya'da İHA tarlaya acil iniş yaptı

Konya'da İHA tarlaya acil iniş yaptı
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Konya'da İHA tarlaya acil iniş yaptı
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Konya'da 3. Ana Jet Üssü'ne bağlı bir insansız hava aracı tatbikat esnasında arızalandı. İHA, bir tarlaya acil iniş gerçekleştirdi. İnsansız hava aracının Anka-3 olduğu belirtildi.

Konya'da 3. Ana Jet Üssü'ne bağlı bir insansız hava aracı bir tarlaya acil iniş yaptı.

İHA, TARLAYA ACİL İNİŞ YAPTI

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) geliştirdiği Anka-3 İnsansız Hava Aracı (İHA) havada arızalandı. İHA, Bosna Hersek Mahallesi'nde bir tarlaya acil iniş yaptı.

Konya'da İHA tarlaya acil iniş yaptı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Düşen İHA'nın Konya 3. Ana Jet Üssü'ne ait olduğu öğrenildi.

KONYA'DA TATBİKAT YAPILIYOR

Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi, 12 ülkenin katılımıyla Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda bugün itibarıyla başlamıştı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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