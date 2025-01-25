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Facia adeta 'geliyorum' demiş! Çöken binadan kurtulanlardan dehşete düşüren sözler

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Konya'da çöken binadan son anda kurtulan Faik Dal, "Kız arkadaşımla oturuyorduk. Kapıcı geldi ve kolanlar çatlıyor hemen binadan çıkın dedi. 3 gün önce zaten söylemişlerdi bina yıkılabilir diye. Binadan çatırtılar geldi ve biranda çöktü" dedi.

Konya'da çöken 3 katlı binada oturanlar faciadan adeta kıl payı kurtuldukları anları anlattı. Binadan eşini ve çocuğunu son anda çıkartan Muhammet Veli Kahya, komşularını kurtarmak için döndüğü sırada binanın çöktüğünü söyledi.

"KOLONLARIN ARASINDA KALDIM"

Binayı boşaltıyorlar diye haber gelince hızla geldiğini söyleyen Kahya, "Geldiğimde bizimkiler daha hala binanın etrafındalardı. Onları hemen uzaklaştırdık. Binadan sesler geliyordu. Benden önce Muhammet arkadaş yukarı babasını almak için çıktı. Ben de yukarıya çıktığım esnada onlar balkonda konuşuyorlardı. Arapça bilmediğim için söyleyemedim. Sadece gel dedim. Baktım anahtar yok. Dışarıya çıkarken biranda bina çöktü. O sırada kolonların arasında kaldım. Daha sonra polisler geldi ve beni dışarıya çıkardılar. Ancak arkadaşlarım içeride kaldı" dedi.

Facia adeta 'geliyorum' demiş! Çöken binadan kurtulanlardan dehşete düşüren sözler

3 GÜN ÖNCE 'BİNA YIKILABİLİR' DEMİŞLERDİ

Binada oturan Faik Dal ise kendilerini kapıcının uyardığını anlatarak, "Kız arkadaşımla oturuyorduk. Kapıcı geldi ve kolanlar çatlıyor hemen binadan çıkın dedi. 3 gün önce zaten söylemişlerdi bina yıkılabilir diye. Bizde dışarıya çıktık ve 45 dakika kadar dışarıda bekledik. Sonra binadan çatırtılar geldi ve biranda çöktü" diye konuştu.

Facia adeta 'geliyorum' demiş! Çöken binadan kurtulanlardan dehşete düşüren sözler

ENKAZ ALTINDAKİ 5 KİŞİDEN 2'Sİ SAĞ OLARAK KURTARILDI

Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin başlattığı çalışmada binanın enkazından 2 kişi sağ olarak olarak çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Enkaz altında olduğu belirlenen 3 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Facia adeta 'geliyorum' demiş! Çöken binadan kurtulanlardan dehşete düşüren sözler
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıSERVET BİLGİN:

ALLAH ÖYLE İSTEDİİİİ KADERRRRRR MEEMMEEEEEEEEEE..

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Haber YorumlarıSer_hat:

3 gün önce belliyse Belediyeye haber verdiniz mi?

Yorum Beğen16
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Haber YorumlarıKadir Özer:

Alllah ne derse o

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Haber YorumlarıÜnal Karabas:

Allah ne derse odur şüphesiz ama sen önlem alacaksın

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Haber YorumlarıAlkurt:

Cehalet başa bela

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Haber Yorumlarınail karayel:

CHP belediyesi olsaydı kıyamet kopardı

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Haber Yorumlarıufo:

herkes para ve makam hırsı peşine düşmüş ahlak kalmamış liyakat kalmamış niye bu bina mühürlenmemiş

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Haber YorumlarıFason Meil:

Yorumlarda dinsizler Allah demeye, kemalistlerde meelemeye başlamış.

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