Üye Girişi
Haberler

"Gürültü yapıyorsun" deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da alt kat komşusunun "Gürültü yapıyorsunuz" gerekçesi yaklaşık 400 defa şikayete maruz kalan ve evlerine sürekli polis gelen aile, şimdi ise yine komşuları tarafından kapılarına atılan çöpler nedeniyle mağdur oldu. Evlerinin önüne yumurta, meyve ve sebze kabuğu, fındık kabuğu, çöp ve su atan komşularını daire kapısına güvenlik kamerası taktırarak kayda alan aile, şikayetlerinden de sonuç alamadı.

Ordu'da alt kat komşusunun "Gürültü yapıyorsunuz" diyerek yaklaşık 400 defa şikayete maruz kalan ve evlerine sürekli polis gelen aile, şimdi ise çöp kabusu yaşıyor. Kapılarının önüne alt kat komşusunun sürekli çöp bıraktığı aile son çare olarak daire kapısına güvenlik kamerası taktırdı.

2 YILDA EVLERİNE 400 KEZ POLİS GELDİ

Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi'nde kendilerine ait dairede yaşayan Zengin ailesinin alt katına 2 yıl önce komşuları taşındı. İddiaya göre komşusu olan kadın, bir süre sonra gürültü şikayetiyle polis ekiplerine şikayetçi oldu. Zengin ailesi 3 aylık bir süreçte köylerine gitti, ancak iddiaya göre bu süreçte de daireye şikayet üzerine polis ekipleri geldi. 2 yıllık süreçte yaklaşık 400 defa evlerine polis gelen aile, bir süre sonra kapılarına çöp atıldığını fark etti. Dairelerinin girişine güvenlik kamerası taktıran aile, sebze ve meyve kabukları, fındık kabukları, çiğ yumurta, su ve çöp atarak kendilerini taciz eden kişinin alt komşusu olan G.A. isimli kadın olduğunu fark etti, durum yargıya taşınsa da sonuç alınamadı.

'Gürültü yapıyorsun' deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor

EVDE YOKKEN BİLE POLİSE ŞİKAYET ETTİ

İnşaat işinde çalışan evli ve 3 çocuk babası Samet Zengin (35), yaklaşık 20 yıldır aynı apartmanda oturduğunu, bir süredir de apartmanın yöneticisi olduğunu söyledi. Zengin, "2 yıl boyunca 400'ün üzerinde kapıma 'ses şikayeti var' diye asılsız ihbar aracılığı ile polis geldi. Birçoğunda ben evde yoktum, hatta evde kimse olmadığında da geldiler. Bir keresinde 3 ay köyde olduğumuz zamanda da polisler gelmiş, bunu komşularım söyledi. Bu durumu kadının eşi ile konuştum ancak eşi 'eşim rahatsız, bundan kaynaklı yapıyor' dedi. Alttan almamızı ve idare etmemizi istedi. Biz alttan aldık, polisin gelip gitmelerini de dert etmedik ancak sonrasında kapıma yumurtalar, çöpler gelmeye başladı. Polis ekiplerine şikayette bulundum ancak sonuç elde edemedim" dedi.

'Gürültü yapıyorsun' deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor

"ELİNE NE GEÇERSE KAPIMIZA ATIYOR"

Kadının eşi ile konuştuğunu ancak, durumdan şikayetçi olsa da sonuç alamadığını ifade eden Zengin, "En sonunda bir süre önce dairemin giriş kapısına güvenlik kamerası taktırdım, videoları çekmeye başladık, bunları da sosyal medya platformlarında paylaştım. Görüntülerde de görüldüğü üzere fındık kabuğu, çay çöpü, mandalina kabuğu, taş, patates yani eline ne geçerse atıyor. Bazen balkonundan bizim balkonumuza atıyor. Her türlü bize zarar vermeye çalışıyor. Binada çocuklarımızı da rahatsız etti" diye konuştu.

'Gürültü yapıyorsun' deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor

"UZAKLAŞTIRMA KARARI ALAMADIM"

Kendisinin apartman yöneticisi olduğunu, daire sakinlerinden imza toplandığını ancak bir sonuç alamadığını kaydeden Zengin, evine bu süreçte misafir gelmediğini de ileri sürerek, "Yaklaşık 2 yıldır 1-2 defa misafir ancak gelmiştir. Sürekli polis gelip gittiği için insanlar da çekiniyorlar. Ben kendim apartman yöneticisiyim, kendisi için imza da topladık ancak henüz bir sonuç elde edemedim. Kendisi eşim ve benden uzaklaştırma kararı aldı, nasıl aldığını da bilmiyoruz, kendisine hiçbir şekilde zarar vermedik. Lakin ben kapıma pislikler atılmasına, çocuklarım rahatsız edilmesine rağmen şahıstan uzaklaştırma kararı alamadım. Yaklaşık 10 defa adliyeye gittim, başvuruda bulundum ancak henüz sonuç elde edemedim" şeklinde konuştu. Öte yandan alt komşu G.A. zile basılmasına rağmen kapıyı açmadı.

'Gürültü yapıyorsun' deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM KUŞCU - 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa Polis Yaşam Ordu

Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli

Erdoğan'ın Öcalan çağrısıyla ilgili dikkat çeken çıkış

 Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna katılmayan Özel memleketi Manisa'ya gitti

Beştepe'deki resepsiyona katılmayan Özel, bakın nereye gitti

 İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler

Avrupa ülkesinden İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk askeri anlaşmayı iptal ettiler
İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor

İsrail'in saldırılarına karşı düğmeye bastılar! Bütçe yüzde 200 artırılıyor
500

Yorumlar (11)

pusatalfa:

Gürültü yapanlar adamlarda akıl bırakmamışlar. Adam az bile yapıyor bizdede var bu tip gürültü yapanlar

15
17
yanıtYanıtla
Samarpan Bhav:

Polis neden hic bisey yapmiyor? Ülkede neden polis var ki. Boş boş maaş yiyorlar

16
10
yanıtYanıtla
Enis EFE:

Abi MÜMKÜNSE EĞER, mal sahibi değilsen yani, taşın ordan kafan rahat etsin, ne uğraşıp duruyorsun.

9
2
yanıtYanıtla
ismail bey :

Yine Ordu ilinden gelen enteresan bir haber diyecektim.. Ama bizimde babamlarla, kayınbabamgilin alt komşuları psikolojik rahatsız.. En ufak seste hemen yukarı çıkıyorlar.. Bir kere bana denk geldi, bıçağı kapıp, kovaladım... Bu tiplerin oğlu, kızıda aynı kafadan oluyor.. Pislik kapıya bulaştımıydı, yıkayacaksın yada yıkacaksın...

3
4
yanıtYanıtla
İsmail TAŞ:

Adam alıp eline silahı vurup öldürse, polis dicek ki neden kendi adaletini sağladın bize gelmedin? 4 yüz defa değil dört defa da yapamadığını adam tek seferde yapmış olurdu...

5
1
yanıtYanıtla
Erkan Arslan:

Komsu Komsunun Cöpüne Muhtacmis

0
0
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? (29 EKİM) BITCOIN YÜKSELDİ Mİ? Bitcoin'de son durum ne? SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU! Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? 29 Ekim 2024 Salı Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı 30 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Hamilelik belirtileri ne zaman başlar? 1 haftalık hamile olduğumuzu nasıl anlarız? Güney Kore Savaşı ne zaman oldu? Bir Gece Masalı oyuncuları kim? 30 Ekim hangi burç? 30 Ekim burç özellikleri ve yükseleni nedir? 29 ekim 2024 Serdal Adalı açıklaması ne? Serdal Adalı açıklamasında ne dedi? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 30 Ekim Roblox ile ilgili son gelişmeler...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.