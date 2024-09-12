Kolundaki ısırık izi merak konusu olmuştu! Narin'in ağabeyinden 'Nevzat Bahtiyar' iddiası

Diyarbakır'da Narin cinayeti soruşturmasında sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 22 şüphelinin sorgusu tamamlandı. Aralarında anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran'ın olduğu 9 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Narin'in babası Arif Güran'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi ise serbest bırakıldı.

ANNE'YE YASAK AŞK İDDİASI SORULDU

Savcılıkta ifade veren anne Yüksel Güran'ın ifadesinde 'Cinayetle ilgili şüphelendiğim biri yok' dediği öğrenildi. İfadede en dikkat çeken detay ise Yüksel Güran'ın tutuklu amca Salim Güran'dan şüphelenmediğini söylemesi ancak son sözleri sorulunca 'Salim'in neden kızıma zarar verdiğini bilmiyorum, Salim'in bize neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum' demesi oldu. Anne Güran kendisine yönetilen birçok soruya "Bilmiyorum, haberim yok, görmedim" şeklinde yanıt verdi. Anne Yüksel Güran'a, amca Salim Güran ile yasak aşk yaşadığı sorusu da yöneltildi. İddiaları kabul etmeyen anne Güran "Kesinlikle yok. Bu iddialardan utanç duyuyorum. Narin'i kim öldürmüşse Allah belasını versin" dedi. Anne Güran, "Narin seni ve amcayı gördüğü için mi öldü?" sorusu üzerine ise "Hayır, öyle bir şey kesinlikle yok" dedi. Savcının anne Yüksel Güran'a, amca Salim Güran ile evlilik öncesi de gönül ilişkisi yaşayıp yaşamadığını da sorduğu öğrenildi. Anne Güran bu soruya 'Hayır' şeklinde yanıt verdi. Öte yandan anne Güran'ın soruların bazı sorulara "Uyuyordum, bilmiyorum" şeklinde yanıt vermesi dikkat çekti.

AĞABEY ENES GÜRAN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Savcılıkta sorguları tamamlanan şüpheliler arasında olan ağabey Enes Güran, Kasten öldürme suçuna iştirak etmek suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Daaha önce kolundaki ısırık izi nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan Enes Güran, savcılıktaki sorgusunda dikkat çeken iddialarda bulundu.

"NEVZAT PARA İÇİN BUNU YAPAR"

Bahtiyar'ın 'Narin'i Salim Güran öldürdü, bana verdi ben sakladım' şeklinde ifadesi sorulan Enes Güran, "Kardeşim Narin'i eğer belirtilen şekilde Nevzat bulunan yere bıraktıysa bunu ancak Nevzat'a tehditle para teklif edilerek yapabileceğini düşünüyorum. Nevzat ekonomik durumundan dolayı güçsüz ve sönük bir kişilik. Kendisine böyle bir olayda para teklif edilse para için yapabilir. Kendisini ailesiyle tehdit edilse de köyde çok fazla gücü olmadığı ve dediğim gibi sönük bir karakter olduğundan korkarak yapmış olabilir. Ya da Nevzat Bahtiyar'ın kendi ailesinden biri Narin'e zarar verdiyse bunu saklamak için yapmış olabilir"

"KÖYDE KİMSE İLE HUSUMETİMİZ YOK"

Enes Güran ifadesinde şunları söyledi: Arama çalışmaları sırasında kimseden bir şey duymadım. Narin'i çok severdim, ona biri yapmış olsa ve ben bunu görmüş olsam kesinlikle söylerdim. Hiç kimseyle husumetimiz yoktur. 2023'te babam ile amcam Salim Güran arasında para kavgası oldu. Ben arama çalışmaları sırasında öncesi ya da sonrasında kimseden bu olayla ilgili şüpheli olduğum bir şey duymadım. Ben kardeşim Narin'i çok severdim. Ona biri bir şey yapmış olsa ya da ben bunu görmüş olsam kesinlikle söylerdim. Bizim aile olarak köyde kardeşime böyle bir eylemde bulunmasını gerektirecek hiçbir husumetimiz yoktur. Kimin neden bu şekilde eylemde bulunduğunu anlamıyorum.