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8 gündür aralıksız yanıyor! Sönmesin diye böyle önlem alındı

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde metro projesi kapsamında yapılan sondaj çalışmaları sırasında açığa çıkan gaz, 8 gündür yanmaya devam ediyor. Betonla kapatılan bölgedeki alevler artık görünmese de yanmanın etkisi sürüyor.

Dumlupınar Mahallesi D-100 kara yolu yan yol üzerinde 2 Mart Pazar günü yapılan metro projesi sondaj çalışması sırasında, yerin 45 metre derinliğinde gaz açığa çıktı. Gazı fark eden firma çalışanları, AFAD, itfaiye ve gaz dağıtım firması yetkililerine haber verdi.

8 gündür aralıksız yanıyor! Sönmesin diye böyle önlem alındı

BETONLA KAPATILDI

Numune alan ekipler, kontrolsüz yayılıp herhangi bir patlamaya neden olmaması için de gazı tutuşturdu. Günlerdir yanan gaz, rüzgarın etkisiyle zaman zaman kendiliğinden sönüyordu. Bunun önüne geçmek isteyen ekipler, gazın çıktığı alanı geçtiğimiz günlerde betonla kapattı.

8 gündür aralıksız yanıyor! Sönmesin diye böyle önlem alındı

8 GÜNDÜR YANIYOR

Sondaj çalışmaları sırasında açığa çıkan gaz, 8 gündür yanmaya devam ediyor. Alevlerin gözle görülmez hale gelmesine rağmen gaz çıkışı sürüyor.

ALEVLER AZALDI

Yanmanın 7 gündür kontrollü şekilde sürdüğü bölgede ekiplerin bekleyişi devam ederken, alevlerin önceki günlere kıyasla azaldığı ve etkisini yitirmeye başladığı gözlemlendi.

8 gündür aralıksız yanıyor! Sönmesin diye böyle önlem alındı

8 gündür aralıksız yanıyor! Sönmesin diye böyle önlem alındı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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