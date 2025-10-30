Kocaeli'de Çöken Binada Aile Bireylerine Ulaşıldı: 2 Çocuk ve Baba Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binada 2 çocuğun ardından babanın da cansız bedenine ulaşıldı. Çalışmalar 19'uncu saate girerken, anneyi arama çalışmaları devam ediyor.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan bina, saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Binada kiracı olarak ikamet eden 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kaldı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda gündüz saatlerinde aileden Muhammed Emir Bilir (12) ve Nisa Bilir'in (14) cansız bedenine ulaşıldı. Ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) ise enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.

Arama ve kurtarma çalışmalarının 19'uncu saatinde baba Levent Bilir'in (44) cansız bedenine ulaşıldı. Baba Bilir'in cenazesi hastane morguna kaldırılırken, anne Bilir'i arama çalışmaları devam ediyor.

Enkazdan aileye ait çıkan fotoğraf ve notlar ise yürekleri dağladı. Duvara asılı olan notta, "İyi doğdun ortancamız" yazısı ve Nisa'ya ait fotoğraf dikkat çekti. - KOCAELİ