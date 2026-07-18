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Kedi ile yılanın kavgası kamerada

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kedi ile yılanın karşı karşıya geldiği anlar cep telefonuyla kaydedildi. Hayvanların mücadelesi izleyenleri hayrete düşürdü.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kedi ile yılanın karşı karşıya geldiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kedi ile yılanın müdacadelesi izleyenleri hayrete düşürdü.

Değirmenaltı Mahallesi'nde görülen yılanı fark eden bir kedi, temkinli şekilde yaklaşarak yılanın peşine düştü. Kedinin hamle yapması üzerine yılan da savunmaya geçerek saldırı pozisyonu aldı. Bir süre birbirini kollayan kedi ile yılanın mücadelesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Çevrede bulunan vatandaşlar kavgayı merakla izlerken, yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kedinin zaman zaman yılanın üzerine atıldığı, yılanın ise kendini savunmak için saldırı hamleleri yaptığı görüldü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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