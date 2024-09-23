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Kız İsteme Dönüşü Feci Kaza: Karı-Koca Hayatını Kaybetti

Kız İsteme Dönüşü Feci Kaza: Karı-Koca Hayatını Kaybetti
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Sakarya-Bilecik D-650 karayolunda meydana gelen kazada, kız isteme merasiminden dönen yaşlı çift hayatını kaybetti. Otomobilin alev almasıyla sonuçlanan kazada, çift yan yana defnedildi.

650 karayolunda dün gece karı-kocanın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin acı bir detay ortaya çıktı. Hayatını kaybeden çiftin kız isteme merasiminden döndükleri esnada kazaya karıştıkları öğrenildi. Son yolculuklarına uğurlanan yaşlı çift, yan yana toprağa verildi.

Kaza, dün gece saatlerinde Sakarya- Bilecik D-650 karayolu Hayrettin Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya istikametinde ilerlemekte olan ve yol yapımı sebebi ile araç kuyruğunun oluştuğu bölgede Salim Kaba (75) idaresindeki 54 RA 250 plakalı otomobil, önündeki 03 BB 288 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 03 BB 288 plakalı otomobil de önünde bulunan 06 DBG 559 plakalı araca çarptı. LPG'li olduğu öğrenilen 54 RA 250 plakalı otomobil alev topuna döndü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Feci kazada Saadet Kaba (73) yanan otomobilde, eşi Salim Kaba ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karı-koca yan yana defnedildi

Kazada hayatını kaybeden yaşlı çift, Pamukova Elperek Mahallesi Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Merkez Yukarı Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Öte yandan, kazaya ilişkin acı bir detay ortaya çıktı. Dört çocuk sahibi olan çiftin Salim Kaba'nın yeğenine kız isteme merasimi için Konya'ya gittikleri ve dönüşte kazaya karıştıkları öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil Bilecik sakarya 3-sayfa Yaşam Kaza

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