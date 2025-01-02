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Kız arkadaşını etkilemek isterken aslanlara yem oldu

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Özbekistan'da, üç aslanın kaçtığı bir hayvanat bahçesinde, görevli F. İriskulov hayatını kaybetti. İriskulov, aslanları yakalamaya çalışırken bu anları kendi kamerasıyla kaydetti. Aslanların kafesten çıkmasına kilitlerin açık bırakılmasının neden olduğu belirtildi. İriskulov'un, yakalama anını kız arkadaşına göndermek için kaydetmeye çalıştığı öğrenildi.

Özbekistan'da, kaçan üç aslanı yakalamaya çalışırken "kız arkadaşını etkilemek" isteyen bir hayvanat bahçesi görevlisi, aslanlar tarafından saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti ve bu anları kendi kamerasıyla kaydetti.

44 yaşındaki F. İriskulov adlı görevli, Özbekistan'ın Parkent şehrindeki özel Lion Park hayvanat bahçesinde gece vardiyası sırasında, sabah 05:00'te kafesten kaçıp avluya çıkan üç aslanı yakalamaya çalışırken görüntülendi.

İriskulov'un kaydettiği görüntülerde, başlangıçta sakin görünen üç aslan, görevlinin yaklaşmasını izliyor. Ancak aniden ayağa kalkan aslanlardan birine görevli, "Simba, sakin ol" diyerek sesleniyor.

Aslanların kafesten çıkmasına kilitlerin açık bırakılmasının neden olduğu belirtildi. Görevlinin, yakalama anını kız arkadaşına göndermek için kaydetmeye çalıştığı öğrenildi. Görüntülerde görevlinin çığlıkları duyuluyor ve kayıt devam ederken aslanların saldırısına uğradığı anlaşılıyor.

Olay sonrasında iki aslan uyuşturulurken, üçüncü aslan öldürüldü. Diğer görevliler, saldırıdan saatler sonra arkadaşlarının kalıntılarını buldu. Resmi açıklamada, "Aslanlar onu öldürdü ve vücudunun bir kısmını parçaladı" denildi.

Bölge polisi yaptığı açıklamada, "17 Aralık'ta, Taşkent Bölgesi'nin Parkent ilçesindeki özel Lion Park hayvanat bahçesinde tek bir kafeste tutulan üç aslan, hayvanat bahçesinin avlusuna kaçtı. Aslanlar avluya girerek 1980 doğumlu 44 yaşındaki bakıcıya saldırdı ve yaraladı. Maalesef bakıcı aldığı yaraların sonucunda hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Kız arkadaşını etkilemek isterken aslanlara yem oldu

Kız arkadaşını etkilemek isterken aslanlara yem oldu

Kız arkadaşını etkilemek isterken aslanlara yem oldu

Kız arkadaşını etkilemek isterken aslanlara yem oldu
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMahmutabla:

Hayvanat bahçeleri ve sirkler normal insanın kabul edemeyeceği olgulardır

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Haber YorumlarıErdoğan Karacaoğlan:

Aslanla şaka olmaz osimeni var, ikardisi var, sançezi var, yunusu var var da var unutmayın cik cikler

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Haber Yorumlarıemre null:

boyle insanlara hersey mustehak ya yemin ederim şaka Arayan belasını da bulur mevlasinj da bir hayvan bile akli olmamasına rağmen bir ses ırkilir kaçar kedi köpek görse arabanın altına girer kaçar ama insan ölümün belanın üzerine yürüyor adam neyine güvenerek boyle aslanların uzerine yürüyor anlamiyorum evliya misin mübarek

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Haber YorumlarıaRMa 1979:

Kaderine ucarak gitmis bir sefil kuş

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Haber YorumlarıAli:

Aptal adam. Millete hava atacağım diye kendi canından oldu. Sosyal Medyanın gücü bu İşte !!!

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Son şakasını yaptı.

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Haber Yorumlarımete han:

Erdoğan Karacaoğlan insan hayatından bahsediyor salağa yatma istersen.

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

şimdi bişey desem ölü arkasından konuşulmaz rahmet diliyorum

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