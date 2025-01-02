Kız arkadaşını etkilemek isterken aslanlara yem oldu

Özbekistan'da, kaçan üç aslanı yakalamaya çalışırken "kız arkadaşını etkilemek" isteyen bir hayvanat bahçesi görevlisi, aslanlar tarafından saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti ve bu anları kendi kamerasıyla kaydetti.

44 yaşındaki F. İriskulov adlı görevli, Özbekistan'ın Parkent şehrindeki özel Lion Park hayvanat bahçesinde gece vardiyası sırasında, sabah 05:00'te kafesten kaçıp avluya çıkan üç aslanı yakalamaya çalışırken görüntülendi.

İriskulov'un kaydettiği görüntülerde, başlangıçta sakin görünen üç aslan, görevlinin yaklaşmasını izliyor. Ancak aniden ayağa kalkan aslanlardan birine görevli, "Simba, sakin ol" diyerek sesleniyor.

Aslanların kafesten çıkmasına kilitlerin açık bırakılmasının neden olduğu belirtildi. Görevlinin, yakalama anını kız arkadaşına göndermek için kaydetmeye çalıştığı öğrenildi. Görüntülerde görevlinin çığlıkları duyuluyor ve kayıt devam ederken aslanların saldırısına uğradığı anlaşılıyor.

Olay sonrasında iki aslan uyuşturulurken, üçüncü aslan öldürüldü. Diğer görevliler, saldırıdan saatler sonra arkadaşlarının kalıntılarını buldu. Resmi açıklamada, "Aslanlar onu öldürdü ve vücudunun bir kısmını parçaladı" denildi.

Bölge polisi yaptığı açıklamada, "17 Aralık'ta, Taşkent Bölgesi'nin Parkent ilçesindeki özel Lion Park hayvanat bahçesinde tek bir kafeste tutulan üç aslan, hayvanat bahçesinin avlusuna kaçtı. Aslanlar avluya girerek 1980 doğumlu 44 yaşındaki bakıcıya saldırdı ve yaraladı. Maalesef bakıcı aldığı yaraların sonucunda hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.