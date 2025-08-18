Kıvanç Tatlıtuğ'dan kayıp dostu Halit Yukay için çağrı: 4 bölgeye dikkat

Kıvanç Tatlıtuğ'dan kayıp dostu Halit Yukay için çağrı: 4 bölgeye dikkat
Yalova'dan Bozcaada'ya açıldığı teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay için arama çalışmaları sürüyor. Yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya paylaşımında 4 bölgeye dikkat çekerek çağrıda bulundu.

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere 4 Ağustos'ta denize açılan iş insanı Halit Yukay'dan günlerdir haber alınamıyor. Kendisinin sahibi olduğu "Graywolf" adlı tekne, Marmara Adası açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde bulundu.

TEKNE PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU

4 Ağustos günü saat 15.10'da Yalova'dan ayrılan Yukay'dan aynı gün içinde haber alınamayınca yakınları durumu yetkililere bildirdi. 5 Ağustos'ta Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında seyir halinde olan ticari bir gemi, deniz yüzeyinde parçalanmış bir tekne fark etti. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan incelemede teknenin ağır hasar aldığı ve su aldığının tespit edilmesi üzerine motor seri numarasıyla kimlik doğrulaması yapıldı. Teknenin Halit Yukay'a ait olduğu kesinleşti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı; 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsurla bölgede arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Ancak iş insanına henüz ulaşılamadı.

GEMİ KAPTANI TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında, Yukay'ın teknesine çarptığı iddia edilen "Arel 7" isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T., Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine İstanbul'da tutuklandı.

TATLITUĞ DÖRT BÖLGEYİ İŞARET ETTİ

Arama çalışmaları devam ederken, Yukay'ın yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ bir kez daha çağrıda bulundu. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda arama bölgelerini işaretleyerek şu ifadeleri kullandı, "Dostum Halit Yukay'ı hem kaza alanının olduğu bölgede, hem de haritada belirtilen alanlarda var gücü ve tüm imkanlarıyla kararlılıkla aramalara devam eden Sahil Güvenlik, deniz polisi, Kıyı Emniyeti, profesyonel drone ekiplerine sonsuz teşekkür ederiz."

Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı haritada arama çalışmaları için dört ayrı nokta öne çıktı. İlk olarak, teknenin enkazının bulunduğu Marmara Adası çevresi aramaların merkezinde yer alıyor. Bunun yanı sıra Erdek ve Bandırma hattı da özellikle akıntı ihtimalleri nedeniyle dikkatle taranan bölgeler arasında bulunuyor. Haritada işaretlenen diğer iki bölge ise çevredeki kıyı şeridi ve akıntı rotaları dikkate alınarak belirlenmiş durumda.

