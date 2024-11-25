'Kısmetse Olur' Yaren tüm paylaşımlarını sildi, tesettüre girdi

"Kısmetse Olur" yarışmasıyla ismini geniş kitlelere duyuran Yaren Dağ, sosyal medyada da oldukça cesur pozlarıyla dikkatleri çekiyordu. Dağ, son olarak ise aldığı 'radikal' bir kararla gündeme geldi.

"RADİKAL BİR KARAR ALDIM"

Sosyal medya hesabından yüzünün açık bir şekilde görülebildiği tüm fotoğrafları kaldıran Yaren, "Radikal bir karar aldım. Yüzümün göründüğü fotoğrafları da sildim. Yakında açıklayacağım" diye yazdı.

Yaren Dağ, bu paylaşımı sonrasında ilk olarak namaz kıldığı anları paylaştı. Bu paylaşımı başörtülü pozları izledi.

"SARSILIN NAMAZ KILIN"

Kısmetse Olur Yaren, "Sarsılın namaz kılın" diyerek şunları ekledi: "Radikal ve çok huzurlu kararlarla döneceğim."

Yaren, Kısmetse Olur programındaki aşk hikayeleri ve estetik operasyonlarıyla sık sık konuşulan isimlerin başında yer alıyordu.