Üye Girişi
Haberler

Kenya'da sel felaketinde ölü sayısı 289'a yükseldi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 289'a yükseldi. Felaket nedeniyle 100 okulun ikinci dönemde açılamayacağı belirtildi.

Kenya'da meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 289'a yükseldi.

Kenya'da sel felaketinde ölü sayısı 289'a yükseldi

CAN KAYBI 289'A YÜKSELDİ

Kenya'da etkisini sürdüren şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sellerde bilanço ağırlaşıyor. Kenya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sel felaketinde 12 kişinin daha hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 289'a yükseldiği bildirildi. Selden 412 bin 336 kişinin etkilendiği, 57 bin 120 ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Kenya'da sel felaketinde ölü sayısı 289'a yükseldi

OKULLAR AÇILAMAYACAK

Selden en çok etkilenen sektörlerin ulaşım, konut, eğitim, sağlık ve tarım olduğu vurgulandı. Selin yol açtığı büyük hasar nedeniyle 100 okulun ikinci dönemde açılamadığı belirtildi. Selden etkilenen bölgelerde yardım ve arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kenya'da sel felaketinde ölü sayısı 289'a yükseldi

Kenya'da sel felaketinde ölü sayısı 289'a yükseldi

Kenya'da sel felaketinde ölü sayısı 289'a yükseldi

Kenya'da sel felaketinde ölü sayısı 289'a yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kenya Doğal Afetler 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz

 Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar

Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar

 FETÖ'cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma

FETÖ'cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma

 Fidan'dan Hamas için 'Terör örgütü' ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt

Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title