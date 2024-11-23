Ünlü kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi feci şekilde can verdi

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde akşam saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi rezidansın 20'nci katından düşerek hayatını kaybetti

REZİDANSIN 20. KATINDAKİ DAİREDEN DÜŞTÜ

Olay, Ataşehir'de Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir rezidansta saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre adının Orhan Aydoğdu olduğu öğrenilen şahıs, rezidansın 20'nci katındaki daireden zemine düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Orhan Aydoğdu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

BİR SÜREDİR AİLESİNDEN AYRI YAŞIYORDU

Hayatını kaybeden şahsın ailesi ve yakınları olay yerine geldi. Olay yerine 'Bedri Usta' olarak bilinen ünlü kebapçı Bedrettin Aydoğdu'nun da geldiği görüldü. Ölen Orhan Aydoğdu'nun, Bedrettin Aydoğdu'nun erkek kardeşi olduğu, iki çocuk babası olduğu ve bir süredir ailesinden ayrı yaşadığı öğrenildi.

BEDRİ USTA KİMDİR?

Bedri Usta, 1970 yılında Adana'da doğmuştur. Asıl adı Bedri Aydoğdu'dur. Aslen Mardinli olan Bedri Usta kebapçıdır.

İstanbul'a ilk geldiğinde kazancını Laleli'de çalışarak elde etmiş. Fakat kazandığı günlük miktar otel parasını karşılayamayınca 2 yıl boyunca köprü altında yaşantısını sürdürmeye çalışmıştır.

9 kardeşe sahip olan Bedri Aydoğdu sokakta kaldığı zamanlarda bir televizyon programında verdiği röportajda hayatı hakkındaki bilgileri vermiş ve ailesi yayınlanan programı izleyip yanına gelmişler.

Bedri Usta, biriktirdiği paralarla tekrar Adana'ya dönmüş, 14 yaşında evlilik yapmış sonrasında 4 çocuk sahibi olmuş. Bir süre sonra İstanbul'a geri dönmüştür.

Biriktirdiği paralarla sokakta dürüm satmaya başlamış, ilerleyen zamanlarda dürümcüyü dükkana çevirmiştir.

Şu anda bulunduğu konuma zor şartlarda gelen kebapçı Bedri Usta, şimdilerde birçok şubesi bulunan ünlü kebapçılardan biri konumuna gelmiştir.

1992'de Adana Yüzevler Kebapçısını kardeşleriyle açtı.

İlk açtığı şube İstanbul- Kadıköy'de "İstanbul Adana Yüzevler Kebapçısı"dır.