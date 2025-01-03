Kazakistan'da 95 aracın karıştığı zincirleme kaza

Hava sıcaklığının eksi 38 dereceye kadar düştüğü Kazakistan'da zorlu kış şartları sürücülere korku dolu anlar yaşattı.

95 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA

Kötü hava koşullarının yanı sıra sürücülerin hız sınırına ve mesafeye uymaması sebebiyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 95 araç hasar gördü. Kazakistan Ulusal Karayolları İşletme Şirketi'nden (KazAvtoJol) yapılan açıklamaya göre, kaza yerel saatle 13.28'de Astana-Petropavl karayolunda meydana geldi. Şuçinsk istikametine doğru ilerleyen bazı sürücülerin, hız sınırını aşması sebebiyle meydana gelen zincirleme kazada 95 araç hasar gördü.

11 KİŞİ YARALANDI

Akmola bölgesi polis departmanı tarafından yapılan açıklamada, zincirleme kazada 11 kişinin yaralandığı aktarıldı. Kazanın ardından bir şeridin tamamen temizlendiği ve trafik akışının başladığı belirtilen açıklamada, temizleme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.