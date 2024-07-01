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Kayseri'de Suriye uyruklu kişinin çocuğa tacizi sonrası MHP'den dikkat çeken açıklama

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Kayseri Melikgazi'de 5 yaşındaki Suriyeli çocuğun yine Suriyeli bir kişi tarafından taciz edilmesi sonrası ilçede gerginlik artarken MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in konuyla ilgili "Türkiye'nin huzur ve güvenliği için Suriyeli misafirlerimizin mümkün olan en kısa sürede onurlu bir şekilde ülkelerine dönmelerinin sağlanması MHP olarak beklentimizdir." sözleri dikkat çekti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5 yaşındaki Suriyeli çocuğun, Suriyeli bir kişi tarafından tacizinin duyulması sonrasında çıkan olaylarda tacizci şahıs gözaltına alınırken çocuk da koruma altına alındı. İlçede yaşayanların araçları devirip iş yerlerini ateşe verdikleri olayla ilgili Mhp'den ses getirecek bir açıklama geldi.

Mhp Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in konuyla ilgili " Türkiye'nin huzur ve güvenliği için Suriyeli misafirlerimizin mümkün olan en kısa sürede onurlu bir şekilde ülkelerine dönmelerinin sağlanması MHP olarak beklentimizdir." sözleri dikkat çekti.

"Kayseri'de bir çocuğumuza yönelik sergilenen insanlık dışı davranışta bulunan Suriyeli şahıs gözaltına alınmış ve hakkındaki işlemlere başlanmıştır. Konuyla ilgili olarak Kayseri Valiliği'nce yapılan açıklamanın dikkate alınması ve hemşerilerimizin huzurunu kaçıracak provokasyonlara mahal verilmemesi elzemdir. Türkiye'nin huzur ve güvenliği için Suriyeli misafirlerimizin mümkün olan en kısa sürede onurlu bir şekilde ülkelerine dönmelerinin sağlanması MHP olarak beklentimizdir."

Kaynak: Haberler.com / Selahattin Demirel - 3.Sayfa

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