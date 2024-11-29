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Kadın cinayeti ihbarı cansız mankenle sonuçlandı

Kadın cinayeti ihbarı cansız mankenle sonuçlandı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, apartman duvarının üzerinde kadın cesedi gördüğünü iddia ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kadın sanılan kişinin kar altında kalan ve elbise giydirilmiş bir cansız manken olduğunu belirledi. İhbarı yapan kişi ise sinir krizi geçirdi.

Kayseri'de kadın cinayeti ihbarına giden polis ekipleri, kar altında kalmış cansız mankenle karşılaştı.

Kayseri'de Kadın Cinayeti İhbârı Cansız Mankenle Sonuçlandı

İlginç olay, Melikgazi ilçesinde yer alan Şehit Suat Hayri Dal Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kayseri'de Kadın Cinayeti İhbârı Cansız Mankenle Sonuçlandı

KADIN CESEDİ SANDI

Bir kişi, apartman duvarının üzerinde kadın cesedi gördüğünü öne sürerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Kayseri'de Kadın Cinayeti İhbârı Cansız Mankenle Sonuçlandı

CANSIZ MANKEN ÇIKTI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgeye gelip yaptığı incelemede, kadın sanılan kişinin kar altında kalan ve elbise giydirilmiş cansız manken olduğu belirlendi.

Kayseri'de Kadın Cinayeti İhbârı Cansız Mankenle Sonuçlandı

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan ihbarı yapan kişinin sinir krizi geçirdiği, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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