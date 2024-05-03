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Kayseri'de başıboş bir eşeğin ısırdığı kadın yaralandı

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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde başıboş bir eşek tarafından ısırdığı belirtilen kadın yaralandı. Olaya müdahale eden Hayvanları Koruma Derneği ve Bünyan Belediyesi zabıta ekipleri, yaralı kadına yardım etti. Kadın, sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Kayseri'de başıboş bir eşeğin ısırdığı kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Bünyan ilçesinde meydana gelen olaya başıboş bir eşek Esme D.'ye (58) saldırarak ısırdı. Eşeğin ısırdığı kadın vücudunun farklı yerlerinden yaralandı. Meydana gelen olaya Kayseri Hayvanları Koruma Derneği (KAYHAKDER) ve Bünyan Belediyesi zabıta ekipleri müdahale ederken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kadın sağlık ekiplerin olay yerindeki müdahalesinin ardından Bünyan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, başıboş eşek de ekipler tarafından muhafaza altına alındı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bünyan Belediyesi Kayseri Bünyan Zabıta Hayvanlar Güvenlik 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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