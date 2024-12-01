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Küçük çocuğu fırına kilitleyip diri diri yaktılar

Küçük çocuğu fırına kilitleyip diri diri yaktılar
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 16 yaşındaki çocuk, arkadaşları tarafından fırına kilitlendi. Derecesi artırılan fırında bir süre kalan çocuğun vücudu ve yüzü yandı. O anları anlatan talihsiz çocuk, "Arkadaşlarım hastaneye giderken, üzerime çaydanlıktan su döküldüğünü söylememi istediler. Fırının önüne yatmışım onları hatırlamıyorum. Birkaç gün kendime gelemedim sonradan hatırladım." dedi.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 16 yaşındaki B.Ç., arkadaşları tarafından fırına kilitlenerek büyük yanıklar aldı. Olaydan bir ay sonra yaşadıklarını anlatan B.Ç., arkadaşlarının kendisiyle dalga geçtiğini dile getirdi.

FIRINA KİLİTLEYİP YAKTILAR

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde bulunan bir fırında 1 ay önce arkadaşlarıyla oyun oynayan B.Ç. iddiaya göre arkadaşları tarafından fırına kilitlendi. Arkadaşlarının fırının derecesini de artırması üzerine B.Ç.'nin elinde ve yüzünde yanıklar oluştu. Daha sonra fırından çıkarılan B.Ç. hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Küçük çocuğu fırına kilitleyip diri diri yaktılar

"ELİMLE KAPIYI İTTİM AMA YETİŞEMEDİM"

Olaydan 1 ay sonra başına gelenleri anlatan B.Ç., arkadaşlarının kendini üzerine su döküldüğünü söylemesi yönünde tembihlediklerini ifade ederek, şunları söyledi: "Arkadaşlarla saat 9-10 gibi maç yaptık. Oradan çıktık hep beraber fırına gittik. Fırına sohbet amaçlı gittik. Biraz sohbet ettikten sonra arkadaşım fırının içerisine girdi ve çıktı. Daha sonra bende merak ettim ve girdim. Arkamı döndüğümde arkadaşım kapıyı kapatıyordu. Elimle kapıyı ittim ama yetişemedim. Sonra elimi cebime soktum, kapüşonumu çektim.

"ELİM VE YÜZÜM YANDI"

Bir tur döndükten sonra tık diye bir ses geldi. Fırının derecesi artmaya başladı. Bağırdım açmadılar. Elimle kapıya vurunca elim kafam açıldı. 2 elim ve yüzüm yandı. Fırından çıktıktan sonra herkes telaşlandı. Arkadaşlarım hastaneye giderken, üzerime çaydanlıktan su döküldüğünü söylememi istediler. Fırının önüne yatmışım onları hatırlamıyorum. Birkaç gün kendime gelemedim sonradan hatırladım. Hastanede elimi yüzümü sardılar ve krem sürdüler. Sonra ailemi aradılar ve ailem geldi."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METEHAN ÖZGÜR - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSoykanlar:

Günümüzdeki arkadaş ortamı çok kötü. Biz çocukken evden 10 20 km uzaklaşanbilirdik. yürüyerek gezerek. Şimdi bunlar gibi ipsiz itti köpeğiii varken gelde çocuğu kapının önünde yalnız bırak. Birçok ortam böyle biz iyiymişiz geçmişte cidden...

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