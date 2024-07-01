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Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

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Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden yabancı uyruklu şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Polis ekiplerinin olayla ilgili yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Kayseri'de amcasının 5 yaşındaki kızını istismar eden Suriye uyruklu şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Valilik, mağdur çocuğun koruma altına alındığını duyurdu.

BÖLGEYE GÜVENLİK EKİPLERİ TAKVİYE EDİLDİ

Melikgazi ilçesine bağlı Danişmentgazi Mahallesi'nde yabancı uyruklu I.A., 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ederken yakalandı. Olayın ardından akşam saatlerinde toplanan kalabalık grup, şahsı almak için taşkınlık çıkardı. Olay yerine çok sayıda polis, çevik kuvvet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

OLAYA TEPKİ GÖSTEREN KALABALIK DAĞITILDI

Özel Harekat polisleri tarafından alınan şüpheli bölgeden uzaklaştırılırken, kalabalık grup araçları ters çevirdi bazı iş yerlerini de ateşe verdi. TOMA ile müdahale edilen olayda polis ekipleri de kalabalığı dağıtmak için yoğun çaba gösterdi.

Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

İŞLEMLERİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan I.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

67 KİŞİNİN GÖZALTINA ALINDIĞI OLAYA YAYIN YASAĞI

Kayseri Valiliği, Danişmentgazi Mahallesi'ndeki cinsel istismar olayıyla ilgili, çocuğun koruma altına alındığını açıklamıştı. İstismar iddiasının ardından kentte yaşanan olaylarda 14 emniyet mensubu ve 1 itfaiye eri yaralanmış, cinsel istismar iddiası ve sonrasında yaşanan olaylara ilişkin yayın yasağı getirilmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da olaylara ilişkin 67 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı

Kaynak: Haberler.com / Ayça Elal - 3.Sayfa

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Yorumlar (2)

oturan:

nırdışı edi. herbir suça karışan sınırdışı edilecek diyince suç işleyenler mecburen duracaktır. ülke uçurumun başında. artık bundan sonrası ihanete girer.

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Hasan Kara:

İyi bir koğuşa verin, bunu elbebek gülbebek haşar etsinler

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