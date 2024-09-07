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Kayıp Narin olayında çarpıcı iddia: Gizli tanığın itirafları her şeyi değiştirebilir

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 18 gün önce kayıplara karışan Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ederken, çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Soruşturmada gizli bir tanık olduğu, koruma altına alınan bu kişinin itirafları kapsamında polis ve jandarmanın arama yaptığı öne sürüldü.

Diyarbakır'da kayıp Narin Güran olayıyla ilgili bir kişinin gizli tanık olarak koruma altına alındığı, polis ve jandarmaya verdiği bilgilerle soruşturmanın seyrinin değişeceği iddia edildi.

NARİN'DEN 18 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü 8 yaşındaki Narin Güran kayboldu. Polis ve jandarmanın öncülüğünde yürütülen arama çalışmalarından şu ana kadar bir sonuç çıkmadı.

Kayıp Narin olayında çarpıcı iddia: Gizli tanığın itirafları her şeyi değiştirebilir

GÖZLER GİZLİ TANIĞIN YAPACAĞI İTİRAFLARDA

Ekipler didik didik aramaya devam ederken, çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Özlem Gürses, soruşturmada bir gizli tanık olduğunu, bu kişinin koruma altına alındığını öne sürdü. Gürses, "Bir gizli tanığı koruma programına almışlar, bir itirafçıyı. O itirafçı şu anda bir yönlendirme yapıyormuş. Bu kapsamda jandarma ve polis aramaları yeniden başlatmış." ifadelerini kullandı.

EKİPLER İKİYE AYRILDI

Narin'i arama çalışmalarında ekipler ikiye ayrılmış durumda… Bir ekip Narin'in kaybolduğu gün olan 21 Ağustos günü saat 15.15 öncesini, bir diğer ekip ise sonrasını araştırıyor. Bölgede yapılan ihbarlar anında değerlendiriliyor.

Kayıp Narin olayında çarpıcı iddia: Gizli tanığın itirafları her şeyi değiştirebilir

YER ALTI GÖRÜNTÜLEME CİHAZIYLA ARAMA YAPILDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında mahalledeki mezarlıkta jandarma eşliğinde yer altı görüntüleme cihazıyla arama çalışmaları yapıldı. Çalışmalarda kapsamında mahalleye giriş çıkış yapan araçlarda da arama çalışması yapılıp kayıt alınıyor.

İLK GÖZALTINA ALINAN NARİN'İN AĞABEYİ OLDU

8 yaşındaki Narin'in kaybolmasına ilişkin ilk gözaltına alınan isim ağabeyi oldu. Ancak ağabey serbest bırakıldı. 18 yaşındaki ağabey; kolunda görülen ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı. Narin'e ait fotoğraflardan elde edilen çene yapısı örnekleriyle karşılaştırma için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ancak ısırık izinin kime ait olduğu konusunda bir bulgu elde edilemedi. Ağabey bunun üzerine serbest bırakıldı.

Kayıp Narin olayında çarpıcı iddia: Gizli tanığın itirafları her şeyi değiştirebilir

AMCASI TUTUKLANDI

Kayıp Narin'i arama çalışmalarının 11'inci gününde yeni gözaltı haberi geldi. Narin'in amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı olan Salim Güran gözaltına alındı. Salim Güran, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Mahkemeye tutuklamaya gerekçe olarak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten öldürme suçlamalarını gösterdi. Tutuklanan Salim Güran'nin avukatı karara tepki gösterdi.

NEDEN TUTUKLANDI?

Amca Salim Güran'ın tutukluluğuna ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Tüm devlet kurumları seferber oldu. İfadeler alınıyor, o ifadeler çerçevesinde gözaltılar yapılıyor. DNA tespitleri var. DNA tesiptleri açısından Narin'in anne-babasının araçtaki amcanın DNA'sının uyuşması nedeniyle tutuklama kararı verildi" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Diyarbakır Jandarma Güvenlik 3-sayfa Bağlar Bağlar Hukuk Yaşam Polis

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Yorumlar (5)

Son Yörük:

Amcasinin terorle baglantisida arastirilmali belkide onlara verdi daga kacirdilar yetistirmek icin.Cunku onlar cocuk yastakileri aliyorlar kiz erkek farketmiyor.

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Onuncu Köy:

İtirafçı demek suç ortağı demek .

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Sezgin Kapucu:

Tanıkmı itirafçı olur ? Sanık mı ?

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Cafer KILIÇ:

Artık aydınlansın kim ne biliyorsa söylesin bu kadar insanları ve güvenlik güçlerini uğraştırmayın

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Cem Demirkaya:

O zengin denilen adam bu arabaya binmez bindiysede bir sebebi vardır diye düşünüyorum nacizane fikrim inşallah bu olay kısa sürede çözülür

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