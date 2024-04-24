Katlettiği annesinin parmaklarını kesip para çekmeye çalıştı

Brezilya'nın Salvador şehrinde yaşanan korkunç olayda, 21 yaşındaki Jose Natan Carvalho, annesini çok sayıda bıçak darbesiyle öldürdü ve ardından annesinin parmaklarını keserek banka hesabındaki paraya erişmeye çalıştı.Olay, mahallede yayılan kokunun ihbar edilmesiyle ortaya çıktı.

ANNESİNİ KATLETTİĞİNİ İTİRAF ETTİ

58 yaşındaki Sandra Maria dos Santos Carvalho, Brezilya'nın Salvador kentindeki evinde çok sayıda bıçak yarasıyla ve eli kesilmiş halde bulundu. Oğlu Jose Natan Carvalho, cumartesi günü yaşana korkunç olaydan hemen sonra tutuklandı. Mahkemeye çıkan zanlı, bıçakla annesinin boynunu ve elini kestiğini itiraf etti.

BANKADAKİ PARAYI ÇEKMEK İÇİN PARMAKLARI KESMİŞ

21 yaşındaki saldırganın, annesinin parmaklarını banka hesabındaki paraya erişmek için kestiği öğrenildi.Mahkemede Carvalho, annesini önceden kendisine karşı bir kara büyü ritüeli gerçekleştirdikten sonra öldürdüğünü iddia etmişti. Ancak sonrasında korkunç gerçek ortaya çıktı.

KOKUYU DUYUNCA POLİSE HABER VERDİ

Kadının cesedi Boca da Mata de Valeria adlı mahallede çarşaf ve havluya sarılı halde bulunurken, saldırganın kuzeni, anne ve şüphelinin yaşadığı aile evine giderek güçlü bir koku tespit ettikten sonra polise haber verdiğini söyledi. Olay, Salvador Cinayet ve Kişisel Koruma Dairesi (DHPP) tarafından soruşturuluyor.