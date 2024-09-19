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18 yıl önce kaybolan kadının dosyası yeniden açıldı! Son günlerini geçirdiği isim gözaltında

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Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 18 yıl önce kaybolan Hatice Musaoğlu'nun oğlu, kız kardeşlerinin Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'nda yaptıkları açıklamanın ardından cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Polis ekipleri, Musaoğlu'nun o dönem oğluyla birlikte yaşadıkları evin bahçesinde arama çalışması başlattı. Bahçeyi kazan ekipler, Musaoğlu'nun kemiklerini arıyor.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 18 yıl önce kaybolan Hatice Musaoğlu'nun oğlu, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Programda yapılan açıklamalar sonrası yapılan aramalarla, kaybolan kadının kemiklerinin bulunması için çalışmalar başlatıldı.

Kastamonu'da 18 Yıl Sonra Kaybolan Kadının Oğlu Gözaltına Alındı

18 YIL ÖNCE KAYBOLAN ANNELERİ İÇİN MÜGE ANLI'YA ÇIKTILAR

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde Gümürtler Köyü'nde yaşayan ve 2006 yılında kaybolan Hatice Musaoğlu'nun dosyası, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına aile üyelerinin açılması ile tekrar açıldı. Programa katılan Musaoğlu'nun kızları, annelerinin kaybolmasıyla ilgili kardeşleri Aydın Musaoğlu'ndan şüphelendiklerini söyledi.

Kastamonu'da 18 Yıl Sonra Kaybolan Kadının Oğlu Gözaltına AlındıHatice Musaoğlu

OĞLU GÖZALTINDA

Azdavay Cumhuriyet Savcılığı tarafından, programdaki ifadelerin ihbar kabul edilmesinin ardından Aydın Musaoğlu Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kastamonu'da 18 Yıl Sonra Kaybolan Kadının Oğlu Gözaltına Alındı

EVİN BAHÇESİNDE KEMİKLER ARANIYOR

Bunun üzerine Hatice Musaoğlu'nun o dönem oğluyla birlikte yaşadığı evin bahçesinde, Hatice Musaoğlu'nun kemiklerinin bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. İş makinesi ile bahçeyi kazan ekipler, bir yandan da evin garajının tavanı ve tabanındaki betonları kırılarak arama yapıyor. Gözaltına alınan Aydın Musaoğlu'nun ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

18 yıl önce kaybolan kadının dosyası yeniden açıldı! Son günlerini geçirdiği isim gözaltında
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Müge Anlı Politika 3-sayfa Cinayet Azdavay Polis

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