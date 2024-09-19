18 yıl önce kaybolan kadının dosyası yeniden açıldı! Son günlerini geçirdiği isim gözaltında

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 18 yıl önce kaybolan Hatice Musaoğlu'nun oğlu, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Programda yapılan açıklamalar sonrası yapılan aramalarla, kaybolan kadının kemiklerinin bulunması için çalışmalar başlatıldı.

18 YIL ÖNCE KAYBOLAN ANNELERİ İÇİN MÜGE ANLI'YA ÇIKTILAR

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde Gümürtler Köyü'nde yaşayan ve 2006 yılında kaybolan Hatice Musaoğlu'nun dosyası, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına aile üyelerinin açılması ile tekrar açıldı. Programa katılan Musaoğlu'nun kızları, annelerinin kaybolmasıyla ilgili kardeşleri Aydın Musaoğlu'ndan şüphelendiklerini söyledi.

Hatice Musaoğlu

OĞLU GÖZALTINDA

Azdavay Cumhuriyet Savcılığı tarafından, programdaki ifadelerin ihbar kabul edilmesinin ardından Aydın Musaoğlu Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

EVİN BAHÇESİNDE KEMİKLER ARANIYOR

Bunun üzerine Hatice Musaoğlu'nun o dönem oğluyla birlikte yaşadığı evin bahçesinde, Hatice Musaoğlu'nun kemiklerinin bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. İş makinesi ile bahçeyi kazan ekipler, bir yandan da evin garajının tavanı ve tabanındaki betonları kırılarak arama yapıyor. Gözaltına alınan Aydın Musaoğlu'nun ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi.