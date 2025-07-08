Kartalkaya duruşmasında 'yangın raporu' tartışması: Otelin kapatılması gerekirdi

Bolu'da 36'sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması ikinci günde devam ediyor. "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan yargılanan ve hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilen sanık Seben İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Özel, sanık kürsüsüne gelerek savunma yaptı.

"RUHSATLA İLGİLİ BENİM SORUMLULUĞUM YOK"

2010-2016 yılları arasında İl Özel İdaresi Ruhsat Denetleme Müdürü olarak çalıştığı için tutuklu olduğunu ifade eden Mehmet Özel, şunları söyledi:

"Ruhsat ve Denetleme Müdürü olarak 2010-2016 yılları arasında çalıştım. 2016 yılında görevden ayrıldım. Otelin ruhsat veriliş tarihi 2007 yılıdır. O tarihte ben görevde değildim. Benim sorumluluğum yok ruhsatla ilgili. Grand Kartal Otel turizm alanıdır, 2002 yılında işletme ruhsatını aldı. 2007 yılında Özel İdare'den ruhsatını almıştır. İl Özel İdaresi'nin denetim yetkisi yoktur. Yangınla ilgili denetim yapılacağına ilişkin hüküm yoktur. İtfaiyeden rapor alınmışsa iş yeri ruhsatı düzenlenir. Bir kereye mahsus alınır. Yangın konusunda itfaiye denetimi yapar. İl Özel İdaresi'nin yetkisi yoktur ve yangın için uzman personeli yoktur. Tüm oteller de turizm işletme belgesi alıyor ve Turizm Bakanlığı tarafından denetleniyor. Yönetmelikle ilgili belgeleri denetliyoruz, biz oteli denetlemiyoruz. Otelleri ilgili bakanlıklar denetliyor. Ben eski Ruhsat ve Denetleme Müdürü olduğum için buradayım. Grand Kartal Otel yangını ile ilgili hiçbir suçum yoktur. Burayı Turizm Bakanlığı denetler. Turizm alanı dışındaki tesislere denetim yapılırken buraya da yetki aşımı olarak bakılmıştır. Oteldeki müstecirler var onları denetlemek için çıkılmıştır. Yetkinliklerine göre yapılan denetimlerdir bunlar. Yangın raporu bir kereye mahsus olarak verilir. Yangın raporu dosyada mevcuttu. Yangın raporunda 'tekrar alınmaz' der."

Seben İlçe Özel İdare Müdürü tutuklu sanık Mehmet Özel

"YANGIN YETERLİLİK BELGESİ DOSYADA YOK"

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre; duruşmada geçen diyaloglar şöyle:

Mağdur Avukatı: Kendi denetimlerinizde ruhsatın yeterli olup olmadığını incelediniz mi? Beş denetimin ikisi sizin döneminizde yapılmış.

Sanık Mehmet Özel: Yangın raporu evrak üzerinden incelenir. Turizm alanı dışındaki yerlere denetime giderek yetkisiz şekilde işlem yapmışız. Usulsüz denetim yapmışız.

Mağdur Avukatı: Yangın yeterlilik belgesi dosyada yok. Sizin döneminizde de bulunmuyor. Bu belgenin varlığını araştırdınız mı?

Sanık Mehmet Özel: Yangın raporu bir kere verilir.

DURUŞMADA GERGİNLİK

Sanık avukatı sorulara itiraz etti. Mağdur aileleri ise, "Cevaba göre soru soruyoruz" diyerek karşılık verdi. Avukatlar arasında salonda kısa süreli gerginlik yaşandı.

"YANGIN RAPORU DOSYADA VARDI"

Mağdur Avukatı: Ruhsat verildikten sonra yönetmeliğe göre dosyayı kontrol ettiniz mi?

Sanık Mehmet Özel: Evet, kontrol ettim. Yangın raporu dosyada vardı.

Mağdur Avukatı: Dosyada rapor olmadığı için bu soruyu sordum. Teşekkür ederim.

"YANGIN RAPORU YOKSA OTELİN KAPATILMASI GEREKİRDİ"

Mağdur Avukatı: Denetimlere giderken üstlerinize haber verdiniz mi?

Sanık Mehmet Özel: Evet, haber verdim. Üstüm genel sekreter yardımcısıydı.

Mağdur Avukatı: ( İl Özel İdaresi Genel Sekreteri) Sırrı Bey, kendisine bilgi verilmediğini, haberi olsaydı soruşturma açacağını söyledi.

Bu diyalogların ardından mağdur avukatı başka bir sanığa aynı konuyla ilgili soru yöneltmek istedi.

Mağdur Avukatı: Yangın raporu yoksa ne yapılır?

Sanık Mehmet Özel: Yangın raporu alınana kadar otelin kapatılması gerekirdi.

"ASANSÖR TADİLATI BİZE BİLDİRİLMEDİ"

Mağdur Avukatı: Yapıda değişiklik olmadığı sürece yangın raporu alınmaz dediniz. Ancak otelde asansör tadilatı yapılmış. Bu bir değişiklik değil mi?

Sanık Mehmet Özel: Bu durumdan haberimiz yok. Bize yalnızca mimari değişiklik olursa bilgi verilir.

Sanık Avukatı: Otel yönetiminden kim sizinle veya kurumla iletişime geçiyordu?

Sanık Mehmet Özel: Hatırlamıyorum.