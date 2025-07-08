Kartalkaya'da otel müdürü, 'Sezon başlıyor eksiklikler yetişmez' demiş

Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan, 36'sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği ve 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılanmasına ikinci günde devam ediliyor. Grand Kartal Otel muhasebe müdürü sanık Kadir Özdemir duruşmada savunma yaptı.

Kadir Özdemir hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir (önde ortada)

"EMİR BEY EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİNE 'SEZON BAŞLIYOR, YETİŞMEZ' DEDİ"

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardıklarına göre Kadir Özdemir şöyle konuştu:

Mağdur Avukatı: 'Eksikliklerin giderilmesi için Emir Bey'e (Grand Kartal Otel'in Genel Müdürü Emir Aras) söyledim. O da sezon başlıyor, yetişmez' dediniz.

Sanık Kadir Özdemir: Doğru.

Mağdur Avukatı: Yani Emir Aras, 'Dilekçeyi iptal edin' dedi?

Sanık Kadir Özdemir: Doğrudur.

Mağdur Avukatı: Ne kadarlık bir eksiklik bedeliydi bu? Bu eksiklikler yüzünden ailelere bu acıyı yaşattınız!

Sanık Kadir Özdemir: Bilmiyorum.

Otelin genel müdürü Emir Aras (ortada)

"YÖNETİCİ OLDUĞUMU KABUL ETMİYORUM"

Özdemir, savunmasında yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Yönetici değilim, bana yöneticiler tarafından dar kapsamlı vekaletname verildi. Borçlanma yapamam, bankadan para çekemem, araç alıp satamam. Bu nedenle otel yöneticisi değilim. Otel yönetiminden habersiz işlem yapamam. O nedenle yönetici olduğumu kabul etmiyorum. Grand Kartal Otel'e yılda birkaç kez giderim. Otele kafe açılacağı söylendi ve yangın ruhsatı alınması gerektiği söylendi. Ben de Emir Bey'e söyledim ve Bolu Belediyesi'ne müracaat ettim. Kafenin ismi yerine otelin ismini yazdım. Kafenin yabancı dilde bir adı vardı. Emir Aras, 'Bizim 2007 yılından bu yana ruhsatımız var bizi niye denetliyorlar, bunu iptal edin' dedi. Ahmet Demir'e ilettim o da 'yeniden müracaat edilecek' dedi. Emir Aras, 'bizim 2007 yılından bu yana iş yeri açma ruhsatımız var. Biz bu eksiklikleri yapamayız' dedi. Ahmet Demir'e de bu konuyu söyledim bana 'iptal edin' dedi. Bolu Belediyesi'ne tekrar kafe için denetim müracaatı yaptık. Bunu da Emir Aras'ın bilgisi ile yaptım. Benim denetlemeye katılma yetkim yoktu. Ben kendime ait muhasebe işlerini yaparım. 2 otelin maaşları bordrolarını düzenlerim. Çok yoğunum. Halit Ergül, kontrolün Emir Aras'ta olduğunu ve altında da Zeki Yılmaz olduğunu söylemiştir. Benim işim personel ve vergilerdir. Benim idari işim yoktur. Ben işçiyim, yönetim kurulu başkanı Halit Ergül'dür. Benim karar alma ve imza atma yetkim yoktur. Ben tahliyemi talep ediyorum."

Kadir Özdemir

"İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI YOKTU"

Mahkeme başkanının sorusu üzerine Özdemir, "Otel çalışanlarına yangın eğitimi verilmedi. Tatbikat yapılmadı. İş güvenliği uzmanı yoktu. Ece Kayacan iş güvenliği uzmanı olarak Gazelle Otel'de çalıştı. Kübra Demir, iş güvenliği uzmanlığı olarak var mı bilmiyorum. Springler var mı yangın söndürme sistemleri var mı bilmiyorum. Yangından sonra havale ve EFT yapılıp hesapların boşaltılmasına ilişkin bilgim yok" diye konuştu.