Karaman'da Boş Araziye Tonlarca Kuru Soğan Atıldı

Karaman'da bir kısmı çürümüş tonlarca kuru soğan boş bir araziye atıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı. Vatandaşlar atılan soğanlardan sağlam olanları toplamak için bölgeye akın etti.

Karaman'da çuvallar dolusu tonlarca kuru soğan boş araziye atılmış halde bulundu. Soğanların atılmasıyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, inceleme başlatırken, bazı vatandaşlar da çuvallardaki sağlam soğanları seçerek götürdü.

Organize Sanayi Bölgesi'nde boş araziye bir kısmı çürümüş tonlarca kuru soğan atıldı. Çuvallarla atılan soğanları fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler adrese giderek incelemelerde bulundu. Yapılan kontrollerde çuvallardaki soğanların bir kısmının çürümeye başladığı, bir kısmınınsa halen sağlam olduğu tespit edildi.

Soğanların boş araziye döküldüğünü gören bir vatandaş, "Yazık, geçerken gördüm. Yetime öksüze verseler böyle olmasaydı daha iyiydi. Günah yani şuna bir bakın" diyerek duruma tepki gösterdi.

Motosikletleriyle soğanların atıldığı yere gelen bazı vatandaşlar ise bir kısmı çürümüş olan soğanlardan sağlam olanları çuvala doldurup götürdüler. Soğanların kim ya da kimler tarafından döküldüğü ise araştırılıyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
