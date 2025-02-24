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"Bana şeytanı musallat ettiler" deyip kardeşi ve yengesini öldürdü

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Karabük'te Afganistan uyruklu bir şahıs, kendisine şeytanı musallat ettiklerini söylediği kardeşi ile yengesini kafalarından silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şahıs yakalandı.

Karabük'te kendisine şeytanı musalat ettiklerini iddia ederek kardeşi ile yengesini silahla vurarak öldüren Afganistan uyruklu şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KARDEŞİ İLE YENGESİNİ SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

Dün akşam Yeşil Mahalle Kavşak Sokak'ta 5 katlı bir apartmandaki dairede meydana gelen olayda Afganistan uyruklu Norooz Ahmedi (29), önce kardeşi Kurban Ali Ahmedi'yi (25), ardından mutfaktaki yengesi Leeqa Azemi'yi (27) kafalarından silahla vurarak öldürdü.

"KISA SÜREDE YAKALANDI"

Katil zanlısı olay sonrası bindiği ticari taksi ile kaçarken, evdeki silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaçan zanlının Eskipazar ilçesinde olduğunu tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede şahsı silahıyla birlikte yakaladı. Ekipler tarafından gözaltına alınan cinayet zanlısı Karabük'teki özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek, sorgulanmak üzere Cinayet Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şahıs olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay sırasında evde bulunan 2 ila 5 yaş arasındaki 5 çocuk ise polis ekipleri tarafından koruma altına alındı.

"ŞEYTANI BANA MUSALLAT ETTİLER"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı, gazetecilerin 'Neden yaptın?', 'Pişman mısın?' sorularına cevap vermedi. Zanlının savcılıktaki ifadesinde kardeşi ve yengesini "Bana büyü yaptılar. Şeytanı bana musallat ettiler" diyerek öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Zanlı, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece "tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Katil zanlısının bindiği ticari taksinin şoförü Şafak Çomkalı, "Akşam saat 21.30 civarlarında telefon ederek söylediği adrese taksi istedi. Gittim kendisini aldım. Oradan 100. Yıl'a gideceğimizi söyledi. Burada bir adrese geldik. Beş dakika kadar falan kapının önünde bekledim. Sonrasında tekrardan araca geldi. Cinayeti işlediği yere gideceğini söyledi ve oraya götürüp indirdim. Yaklaşık 15-20 dakika sonra tekrardan aradı. Arabaya bindiğinde Eskipazar'a gideceğimizi söyledi. İlçeye yaklaşık 6-7 kilometre falan kala yolda durmamı istedi. Ben de 'Niye burada iniyorsun, ne yapacaksın burada?' diye sebebini sordum. Üzerinde fazla nakit olmadığını söyledi. Ben de 'Hava soğuk, kış ayındayız, sonra verirsin' dedim. Durmadım, Eskipazar'a kadar getirdim" dedi.

Karabük istikametine dönüş yaptıktan 5 dakika sonra polislerin kendisini aradığını ifade eden Çomkalı, geriye dönüp Eskipazar emniyeti ile irtibata geçtiğini ve zanlıyı indirdiği yeri gösterdiğini belirterek Mengen yolu üzerinde yakalanan zanlının araçtayken çok sakin olduğunu ve belindeki silahı da araçtan inerken gördüğünü söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFLOZOF:

Ülkemiz ilkel dönemlere döndü Bu nedir? 2025 yılında inanılan şeylere bakar mısınız?

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