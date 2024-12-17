Kadın bakıcı, ziyaretçilerin gözü önünde kaplanın saldırısına uğradı

Rusya'nın Kaliningrad Hayvanat Bahçesi'nde korkunç anlar yaşandı. Kafes kapısının yanlışlıkla açık kalması sonucu bir Sibirya kaplanı bakıcısına saldırdı. Ziyaretçilerin müdahalesi bakıcının hayatını kurtardı.

Yem vermek için kafesin önüne gelen kadın bakıcıya, Typhoon adlı kaplan aniden saldırdı. Korkunç görüntülerde, kaplanın altında yerde yatan bakıcının çaresizliği görülüyor. Olayı gören ziyaretçiler, kaplana taş atarak ve bağırarak hayvanın dikkatini dağıttı.

Hayvanat bahçesi sözcüsü, "Ziyaretçiler bağırarak, taş atarak ve ellerindeki malzemelerle hayvanın dikkatini dağıtmayı başardı. Bu sayede çalışanımız arka odaya saklanabildi. Ambulansı da ziyaretçiler çağırdı" açıklamasını yaptı.

Yüzünden ve vücudundan yaralanan bakıcı, yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı sözcüsü, "Hastanın vücudunda ve uzuvlarında çok sayıda yara var. Bilinci açık, durumu kritik ama stabil. Hayati tehlikesi yok" dedi.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, "Sibirya kaplanı bölgesel bir hayvandır. Bölgesini korumak doğal içgüdüsüdür. Bu hayvan tamamen içgüdüleriyle hareket etti. Bu bir saldırganlık değil, bölge savunmasıydı" açıklamasını yaptı. İnsan kanı tatmasına rağmen kaplanın öldürülmeyeceği belirtildi.

Polonya ve Litvanya arasındaki Rus bölgesinde bulunan hayvanat bahçesindeki olayla ilgili cezai soruşturma başlatıldı. 1 Temmuz 2001'de Chelyabinsk Hayvanat Bahçesi'nde doğan ve sonra Kaliningrad'a getirilen Sibirya kaplanının, doğal yaşamdaki 15 yıllık ömür beklentisini aştığı belirtildi.