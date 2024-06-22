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Yüzlerce metre yüksekte korku dolu anlar! Balon pilotu 20 kişinin hayatını kurtardı

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Kapadokya'da havalanan sıcak hava balonu iniş sırasında ters rüzgara yakalanarak peribacalarının arasına sıkıştı. Balon pilotunun sağduyulu hareketleri muhtemel bir faciayı önledi ve 20 kişi burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kapadokya'da içinde 20 yabancı turistin bulunduğu sıcak hava balonu ters rüzgara yakalanınca havada korku dolu dakikalar yaşandı. Yüreklerin ağza geldiği olayda neyse ki kimseye bir şey olmadı.

DEV BALON PERİBACALARI ARASINA SIKIŞTI

Sabah saatlerinde Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünden havalanan sıcak hava balonlarından biri, Göreme beldesinde bulunan Aşk Vadisi'ne geldiğinde ters rüzgara kapıldı. Balon pilotu Caner Uzun, tehlikeyi fark ederek acil iniş kararı aldı. Alçak irtifada uçan sıcak hava balonunu inişe hazırlayan Uzun, peribacaları arasına acil iniş yaptığı sırada balon peribacaları arasına sıkıştı.

Yüzlerce metre yüksekte korku dolu anlar! Balon pilotu 20 kişinin hayatını kurtardı

20 YABANCI TURİS MERDİVENLE TAHLİYE EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Balondaki tamamı yabancı olan 20 turist ve balon pilotu, güvenli bir şekilde merdivenle tahliye edildi.

Yüzlerce metre yüksekte korku dolu anlar! Balon pilotu 20 kişinin hayatını kurtardı

KAYALARA SÜRTEREK İNİŞ YAPTILAR

Sıcak hava balon pilotu Caner Uzun, "Paşabağı bölgesinde saat 05.20 sularında kalkış yaptık. Çavuşin harabeleri, Zelve Açık Hava Müzesi'nin üzerinde gezip Aşk Vadisi içinde turumuzu tamamladıktan sonra Aşk Vadisi karşısına iniş planladık. O anda ters bir rüzgar geldi. Kayalara sürterek iniş yaptık. Hiçbir misafirimizde yaralanma veya bir sıkıntı yok. Hepsi otellerine geçti, şu anda turlarına devam ediyorlar" şeklinde konuştu.

Yüzlerce metre yüksekte korku dolu anlar! Balon pilotu 20 kişinin hayatını kurtardı

"PİLOT BİZE SÜREKLİ GÜVEN VERDİ"

Balonda bulunan Portekizli turist Rosa Silva Mesquita da, "O an ekipmanla uğraştılar ve gereken tüm çabayı gösterdiler. Pilot bize sürekli güven ve rahatlık verdi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kapadokya Pilot Turizm 3.Sayfa Güncel Haberler

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