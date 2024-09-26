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Bu fotoğraf çekimi bildiğiniz türden değil! Akıllara zarar

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Kapadokya'da gerçekleştirilen bir fotoğraf çekiminde alışılagelmişlerin dışına çıkıldı ve gelinliği erkek giydi. Bu durum, sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilere ve alay konularına neden oldu. Bir erkek ve kadın hava balonunun önünde poz verdiler. Erkeğin gelinlik, kadının ise kırmızı bir abiye giymesi, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun şekilde yorumlandı.

Kapadokya'da bir çiftin fotoğraf çekimine ait görüntüler, alışılagelmişlerin çok dışındaydı. Kapadokya'da gerçekleştirilen fotoğraf çekimlerinde bu kez gelinliği erkek giydi. O anlar görenlerin bazılarını güldürürken bazı kesimlerden eleştiril topladı. Görüntülerde bir erkek ve kadının hava balonunun önünde poz verdikleri görüldü.

Kapadokya'da Gelinliği Erkek Giydi: Sosyal Medyada Tepki ve Alay Konusu Oldu

Görüntülerde erkeğin gelin ve kadının kırmızı bir abiye tercih etmesi sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Görüntüler, "Rüyalarda bile böyle saçmalık göremezsin" , Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gelinlik giyme konusunda bu dayı:1 ben:0"gibi yorumlara eşlik etti.

Kapadokya'da Gelinliği Erkek Giydi: Sosyal Medyada Tepki ve Alay Konusu Oldu

Bu fotoğraf çekimi bildiğiniz türden değil! Akıllara zarar
Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

Kültür Sanat Sosyal Medya Kapadokya 3-sayfa Magazin Yaşam Medya

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Yorumlar (4)

kerem can:

Biz de toplar eksik olmaz

15
0
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AKREP KRAL:

insanoğlu kendini aştı şaşırmışlar

11
0
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Oguz Ozgul:

Sapık mı la bunlar

0
0
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T.C. GÖKBÖRÜ:

Toplu fotoğraf çekmişler

0
0
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