Bu fotoğraf çekimi bildiğiniz türden değil! Akıllara zarar

Kapadokya'da bir çiftin fotoğraf çekimine ait görüntüler, alışılagelmişlerin çok dışındaydı. Kapadokya'da gerçekleştirilen fotoğraf çekimlerinde bu kez gelinliği erkek giydi. O anlar görenlerin bazılarını güldürürken bazı kesimlerden eleştiril topladı. Görüntülerde bir erkek ve kadının hava balonunun önünde poz verdikleri görüldü.

Görüntülerde erkeğin gelin ve kadının kırmızı bir abiye tercih etmesi sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Görüntüler, "Rüyalarda bile böyle saçmalık göremezsin" , Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gelinlik giyme konusunda bu dayı:1 ben:0"gibi yorumlara eşlik etti.